أوقاف الأقصر تفتتح مسجد فاطمة الزهراء بإسنا
افتتح مدير مديرية أوقاف الأقصر الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، اليوم الجمعة، مسجدا جديدا من المساجد التى تم الانتهاء من تشييدها.
تم افتتاح المسجد بحضور كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة إسنا.
وارتقى المنبر مدير المديرية وألقى خطبة الجمعة وكانت بعنوان القوه والثبات فى مواجهة التحديات.
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