الجمعة 24 نوفمبر 2023
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محافظات

أوقاف الأقصر تفتتح مسجد فاطمة الزهراء بإسنا

الشيخ سيد محمد عبدالدايم
الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود،فيتو

افتتح مدير مديرية  أوقاف الأقصر الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، اليوم الجمعة،  مسجدا جديدا من المساجد التى تم  الانتهاء من   تشييدها.

 

تم افتتاح المسجد بحضور كوكبة من قيادات الدعوة  بالمديرية وإدارة إسنا.

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وارتقى المنبر مدير المديرية وألقى خطبة الجمعة وكانت بعنوان القوه والثبات فى مواجهة  التحديات. 

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الأقصر فيتو مدير مديرية الأوقاف محافظة الأقصر جنوب محافظة الاقصر اسنا

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