بخصومات تصل إلى 70%، تخفيضات الملابس النسائية بالجمعة البيضاء (صور)

قامت العديد من العلامات التجارية بإقامة تخفيضات وعروض عديدة على ملابس السيدات في الجمعة البيضاء، ورصدت عدسة "فيتو" مختلف هذه التخفيضات في المولات.

وقدم أحد المحلات التجارية المعروفة خصمًا يتراوح من ٣٠ إلى ٥٠٪ علي الملابس الصيفي، لتكون الأسعار كالآتي:

تي شيرت ١١٩٩ بدل ١٥٩٩ جنيها

تي شيرت ٣٩٩ بدل ٥٤٩ جنيها

فساتين ١١٩٩ بدل ٢٩٩٩ جنيها

فساتين ١٧٩٩ بدل ٢٥٤٠ جنيها

بلوفر ١١٩٩ جنيها

بنطلون ١١٩٩ جنيها

جاكت سواريه ٣٢٩٩ جنيها

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بلوفر طويل مفتوح ١١٩٩ جنيها

قميص شتوي تقيل ١٦٩٩جنيها

بليزر ٤٤٩٩ جنيها

بنطلون ١٦٩٩ جنيها

بنطلون ١٤٩٩ جنيها

بلوفر ٢١٩٩ جنيها

بينما قام محل آخر تقديم خصومات تصل إلى ٧٠٪ علي قطع محدودة، لتكون الأسعار كالآتي:

فستان صيفي ٢٤٩٩ جنيها

جاكت شتوي صوف ١٨٠٠ بدل ٣٩٩٩ جنيها

بلوزة صيفي ٥٠٠ جنيه

بلوزة صيفي نص كم ٤٥٠ جنيها

٧ شرابات بـ ١٢٩٩ بدل ١٧٩٩ جنيها

بناطيل قماش ١١٩٩ بدل ١٥٩٩ جنيها

بنطلونات قماش ١٠٩٩ جنيها

جاكت شتوي ٤٩٩٩ جنيها

بالطو شتوي ٣٢٩٩ جنيها

بالطو شتوي ٤٤٩٩ جنيها

بنطلونات قماش بيتي ١٥٩٩ جنيها

بلوزة خريفي بـ ١٠٩٩ جنيها

نصائح جديدة من حماية المستهلك لتسوق آمن خلال فترة تخفيضات الجمعة البيضاء

ويواصل جهاز حماية المستهلك تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال فترة تخفيضات الجمعة البيضاء، ووجه جهاز حماية المستهلك نصائح للمواطنين عند الشراء، خلال فترة موسم تخفيضات الجمعة البيضاء.

وأكد جهاز حماية المستهلك ضرورة الوعي بالمنتج الذي تقوم بشرائه ويشمل ذلك بياناته، وكتيب التشغيل و فاتورة الشراء والضمان.

وشدد جهاز حماية المستهلك على أن القانون يلزم المورد توضيح كل البيانات الجوهرية للسلع والمنتجات وطرق الاستخدام، وما بعد البيع ويجب أن تطلع على كل ذلك قبل الشراء.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك عقد فيجب قراءة العقد بشكل جيد لأنه سيكون الحكم بينك وبين مُورد السلع.

ويلتزم المورد بأن يعلن عن سعر السلعة ويشترط أن يكون السعر شامل الضرائب والرسوم أي تكلفة أخرى على سعر السلعة، والخدمة إن وجدت.

وفي حالة الشراء عبر المنصات الإلكترونية، يجب التأكد من أنها منصة معتمدة وموثوق منها ومتواجدة داخل جمهورية مصر العربية.

تحذير من الإعلانات الوهمية

وأهاب جهاز حماية المستهلك بجميع المستهلكين توخي الحيطة والحذر في التعامل مع العروض الوهمية والإعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة تخفيضات الجمعة البيضاء.

عروض الجمعة البيضاء

وأكد جهاز حماية المستهلك بضرورة التعامل مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المعتمدة، والتواصل مع الجهاز في حال تعرضهم إلى أي من أنواع الغش والخداع او الإعلان المُضلل عن طريق الاتصال بالخط الساخن (19588) من الخط الأرضي.

شكاوى حماية المستهلك

وأشار إلى طرق تلقي الشكاوي وهي:

1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضي من خلال الرقم 19588.2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg

4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

6- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.