بالحنطور الأقصري، توافد المواطنين على حملة شارك لدعم المرشحين في انتخابات 2024 (صور)

دشنت كتلة الحوار الوطني حملة شارك بمحافظة الأقصر، وذلك لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتهدف الحملة إلى استغلال الوقت الصعب التي تمر به جمهورية مصر العربية وسط الأحداث العالمية والإقليمية الجارية، في مساندة المرشحين ودعمهم بعدم إسقاط أصواتهم الانتخابية، والوقوف بجانب الوطن.

وتوافد المواطنون من جميع مراكز محافظة الأقصر لحضور حملة شارك، حيث بدأت بالزفة بالحنطور الأقصري، وبعض الأفواج جاءت بوسائل النقل الجماعية.

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الانتخابات الرئاسية

ويبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملة الانتخابية لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارا من الساعة 12 صباح يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع بالتوقيت المحلي لكل دولة، فيما سيكون موعد انتخابات المصريين في الخارج من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، خلال ثلاثة أيام من الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

ويبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية اعتبارا من الساعة 12 صباح الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع، أما عن موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2023 في الداخل، وستعقد الانتخابات بالداخل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وتنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ويتم تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العام يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.



وحددت الهيئة يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الادارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

وتضمن الجدول الزمنى أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائى الأول يوم 4 يناير.

وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 7 يناير.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9و10 يناير، على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتلعقة بالاقتراع يوم 11 يناير.

وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.