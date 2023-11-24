الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رياضة

هل ينتقل هالاند لريال مدريد، وكيلة هداف مانشستر سيتي تجيب

هالاند،فيتو
هالاند،فيتو

يرتبط نادي ريال مدريد الإسباني بأنباء قوية حول التعاقد مع النرويجي، إرلينج هالاند، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكيلة هالاند ترد 

بسؤالها عن اهتمام النادي الملكي بضم هالاند في صيف العام المقبل، أجابت رافائيلا بيمينتا وكيلة أعمال اللاعب "اسألوا ريال مدريد، وليس أنا".

أضافت بيمينتا عبر صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالي "هالاند كان يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية، هذا العام، وأتمنى أن يفوز بها يوما ما".

استدركت "لكن أنا متأكدة أن هالاند يفضل أكثر التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه".

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وحل هالاند صاحب 23 عاما في المركز الثاني بسباق الكرة الذهبية خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبعدهما كيليان مبابي في المركز الثالث.

في المقابل، فاز المهاجم النرويجي الشاب بجائزة أفضل لاعب أوروبي في 2023 بفضل دوره البارز في تتويج السيتي بثلاثية تاريخية في الموسم الماضي.

هالاند يسعى لرقم مميز 

وعلي الجانب الآخر يعول مانشستر سيتي على نجمه هلاند الذي سجل 49 هدفًا في 47 مباراة خاضها في البريميرليج رفقة الفريق السماوي، وإذا سجل أمام ليفربول فسيحطم الرقم القياسي كأسرع لاعب يصل إلى 50 هدفًا في المسابقة، والذي يملكه أندي كول في 65 مباراة، ومع ذلك يبقى ليفربول واحد من فريقين لم يهز النرويجي شباكهما في المسابقة، إلى جانب برينتفورد.

مشوار ليفربول في الدوري الإنجليزي آخر 23 مباراة 

ولم يخسر ليفربول سوى لقاء واحد في آخر 23 مباراة خاضها في الدوري (بعدما حقق 15 انتصار- 7 تعادلات)، ومع ذلك لم يحقق أي انتصار في آخر 3 مباريات خاضها خارج ملعبه، كما لم يحافظ على نظافة شباكه في آخر 7 مباريات خاضها أيضًا خارج أرضه.

مشوار مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي آخر 23 مباراة 

وعلى الجانب الآخر حقق مانشستر سيتي الفوز في آخر 23 مباراة خاضها على ملعبه، وفي حال حقق الفوز يوم السبت، فسيعادل الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي والذي يملكه سندرلاند بين ديسمبر 1890 وأبريل 1892.

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