الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رياضة

قمة الدوري الإنجليزي، تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي

ليفربول ضد مانشستر
ليفربول ضد مانشستر سيتي، فيتو

يلتقي ليفربول مع مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت في قمة البريميرليج.

تاريخ مباريات ليفربول ضد مانشستر سيتي 

وتحمل تلك المواجهة الرقم 53 في تاريخ لقاءات الفريقين بالعصر الحديث للدوري الإنجليزي الممتاز، الذي انطلق موسم 1992-1993، حيث يمتلك ليفربول الأفضلية في اللقاءات السابقة التي أقيمت بينهما بتحقيقه 21 فوزا مقابل 12 انتصارا لسيتي، فيما خيم التعادل على 19 مباراة.

وبصفة عامة، التقى الفريقان في 192 مباراة بجميع المسابقات المحلية والقارية، حيث حقق ليفربول 91 فوزا، مقابل 50 انتصارا لمانشستر سيتي، وتعادلا في 51 لقاءً.

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ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 لبطولة الدوري الإنجليزي


السبت  25 نوفمبر

مانشستر سيتي ضد ليفربول.. 2:30 عصرا

شيفليد يونايتد ضد بورنموث.. 5:00 مساء

نوتنجهام فورست ضد برايتون.. 5:00 مساء

بيرنلي ضد وست هام …   5:00 مساء

لوتون تاون ضد كريستال بالاس  ..  5:00 مساء

نيوكاسل ضد تشيلسي..  5:00 مساء

برينتفورد ضد أرسنال.. 7:30 مساء

الأحد 26 نوفمبر

توتنهام ضد أستون فيلا.. 4:00 عصرا

إيفرتون ضد مانشستر يونايتد.. 6:30 مساء

الإثنين  27 نوفمبر

فولهام ضد وولفرهامبتون.. 10:00 مساء

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي 28 نقطة
2- ليفربول 27 نقطة
3- آرسنال 27 نقطة
4- توتنهام هوتسبير 26 نقطة
5- أستون فيلا 25 نقطة
6- مانشستر يونايتد 21 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة
8- برايتون 19 نقطة
9- وست هام يونايتد 17 نقطة
10- تشيلسي 16 نقطة
11- برينتفورد 16 نقطة
12- وولفرهامبتون 15 نقطة
13- كريستال بالاس 15 نقطة
14- نوتينغهام فورست 13 نقطة
15- فولهام 12 نقطة
16- بورنموث 9 نقاط
17- لوتون تاون 6 نقاط
18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط
19- إيفرتون 4 نقاط  
20- بيرنلي 4 نقاط

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