الدكتور حسن سلطان يترأس أولى جلسات نادي الأدب بقصر ثقافة الإسماعيلية (صور)

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، الندوة الأسبوعية لنادي الأدب، برئاسة دكتور حسن سلطان رئيس النادى الجديد والذي قدم الشكر للمجلس السابق برئاسة جمال حراجي.

أبرز الحضور خلال الجلسة

وذلك في حضور شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، وليد فؤاد، وكل من أعضاء نادي الأدب وهم الشاعر تامر السيد والشاعر أحمد عليوة، د مصطفى النجار لما قدمه خلال الفترة السابقة وعلى الحراك الثقافي الذي قدمه المجلس أيضا.

جانب من الجلسة، فيتو

جانب من الجلسة، فيتو

وفي بداية الجلسة رحبت شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، وأعضاء نادي أدب الإسماعيلية وقالت: إن الإدارة السابقة للنادي الأدب أثرت الحركة الثقافية بالإسماعيلية خلال هذه الفترة من ندوات وأمسيات وضيوف من قامات شعرية وأدبية كبيرة.

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جانب من الجلسة، فيتو

جانب من الجلسة، فيتو

جهود مجلس نادي الأدب الأسبق

كما تحدث الدكتور شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي عن جمال حراجي رئيس النادى الأسبق قائلا: إنه قدم خدمات عالية في الإقليم فهو رئيس تحرير مجلة الإقليم يعمل فيها تطوعا، ويعطيها قدر كبير من وقته ويبحث عن الأصوات الإبداعية في الفرع كي يقدمها للحركة الثقافية.

جانب من الجلسة، فيتو

جانب من الجلسة، فيتو

في نفس السياق، قدم الشاعر جمال حراجي الرئيس السابق لنادي أدب الإسماعيلية الشكر لأعضاء نادي الأدب وأعضاء الجمعية العمومية للنادى وإدارة ثقافة الإسماعيلية وتحدث أيضا عن دعم الأعضاء له لنجاح هذا الدورة كما قدم الشكر لمجلس الإدارة الجديد المكون من الدكتور حسن سلطان، وفهمي عبدالله سكرتير النادي، الأعضاء مجدي مرعي، أحمد نجم، السيد إمام في هذا اللافتة الطيبة من تكريم أعضاء المجلس السابق.

جانب من الجلسة، فيتو

جانب من الجلسة، فيتو

جانب من الجلسة، فيتو

كما قدم الشاعر الكبير أحمد إسماعيل شهادة من أعضاء الجمعية العمومية للنادى للمجلس السابق، بدأت بكلمة الشاعر فتحي نجم ، شهادة د. اسامة سليم، الشاعر الكبير محمد الوكيل، الشاعر سيد بدر الدين، الشاعر احمد الجابرى، الشاعر سمير قاعود، الشاعر وليد فؤاد، الشاعر عبد الله نظير، المهندس عبد الرحمن بالاضافة لمجموعة كبيرة من الشعراء والأدباء.

واختتمت الأمسية بتكريم مجلس إدارة النادى السابق بدروع من قبل المجلس الجديدة وفرع ثقافة الإسماعيلية لما قدمه المجلس خلال الفترة السابقة تكريم المجلس السابق.