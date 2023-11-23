الخميس 23 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر البلح في سوق العبور

أسعار الفاكهة في
أسعار الفاكهة في الأسواق، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

 تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023، وفي السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الخميس

 وسجل سعر جريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات، يوسفي من 5.5 إلى 7.5 جنيه، سعر برتقال سكري من 4 إلى 7 جنيهات، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5.5 إلى 6.5 جنيه، برتقال بلدي من 3.5 إلى 5 جنيهات.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس

 وتراوح سعر عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 10 إلى 13 جنيهًا، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس

 وبلغ سعر تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس

 وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس، بلغ سعر بلح أم الفراخ من 7 إلى 10 جنيهات، بلح رملي من 8 إلى 12 جنيهًا، بلح زغلول من 18 إلى 22 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، سعر سماني من 13 إلى 16 جنيهًا،  بلح بارحي 60 جنيهًا،  بلح بنت عيشه من 8 إلى 12 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الخميس

 وعن أسعار الفاكهة الأخرى، وتراوح سعر رمان من 10 إلى 22 جنيهًا، سعر مانجو كيت من 20 إلى 30 جنيهًا، سعر تين برشومي من  8 إلى 14 جنيهًا، سعر كاكا من 12 إلى 22 جنيهًا،  الجوافة من 5 إلى 10 جنيهات، سعر فراولة من 14 إلى 20 جنيهًا، سعر كانتلوب من 10 إلى 13 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس

 أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الخميس، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الخميس

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر أبوفروة نحو 50 جنيهًا، حرنكش من 15  إلى 25 جنيهًا، سعر قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، نكترين مستورد 40 جنيهًا، سعر خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا.

وسجل سعر كيوي 30 جنيهًا،  كريز 25 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، أناناس 50 جنيهًا، قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، نبق بـ 15 جنيهًا، سعر باباظ من 6 إلى 9 جنيهات، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الخميس

وتراوح سعر موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا.

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أسعار الفاكهة اليوم الخميس 23-11-2023 بقنا

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أسعار الفاكهة الخميس 23-11-2023 في الدقهلية

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