تحرير 31 محضر إشغالات خلال حملة بحي غرب أسيوط
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار شن حملات المرافق وإزالة التعديات على حرم الطرق والميادين لتحقيق الإنضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للتصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتي تتسبب اشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة مشيرًا إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم.
حملة موسعة لرفع الإشغالات
وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية بحي غرب أسيوط برئاسة عيون إبراهيم رئيس حي غرب بشن حملة موسعة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الشوارع الرئيسية والميادين المختلفة وباستخدام معدات الحي وذلك بمشاركة كرم عبد الحفيظ وأشرف طنطاوي نائبي رئيس الحي وفريق قسم الاشغالات بقيادة إسلام القرن وبالتنسيق مع قسم شرطة المرافق حيث تم رفع كافة الإشغالات المتواجدة والتي تعوق حركة المرور بمحيط موقف الأزهر ومستشفى الإصابات الجديد وشارع محمد على مكارم.
وتم خلال الحملة مصادرة 21 شيشة وتحرير 31 محضرا متنوعا واتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين لردع كل من تسول له نفسه التعدي على حرم الطريق وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف حدة الزحام ومنع انتشار الإشغالات نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية.
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