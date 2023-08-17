الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

انطلاق حملة لرفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين بحي شرق أسيوط

حملة إزالة إشغالات،
حملة إزالة إشغالات، فيتو

  أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف حملات الإشغالات والمرافق بكافة مراكز وأحياء المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور مشيرًا إلى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف حملات مرافق وإزالة الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين.

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رفع إشغالات الباعة الجائلين 

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين و مفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق وإزالة الحديد والحجارة أمام بعض المنازل خلال حملات بمشاركة محمود نجار رئيس رئيس مركز ومدينة ديروط وعبداللطيف فضالي رئيس حي شرق ونوابهما، ومسئولي الإشغالات بالحي والتراخيص الإشغالات والمرافق وفريق العمل المعاون من أفراد الإشغالات باستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز والحي حيث استهدفت تلك الحملات شوارع منطقة تقسيم البترول وتفرعاته بكامل وتقسيم الحقوقيين ومنطقة موقف نزلة عبداللاه وشارع الهلالي وأمام أبراج الموالح في حي شرق وبشارع الصعايدة وشارع الشهيد أحمد عبدالباقى بمركز ديروط. 

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وأشار محافظ أسيوط إلى تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق وذلك في إطار الحملات التي يتم شنها لضبط الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمارة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي والالتزام بحرم الطريق العام.

 

 

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