الجمعة 24 نوفمبر 2023
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حوادث

الاستماع لأقوال الشهود في حادث اصطدام دراجة نارية بسيارة نقل في النزهة

حادث، فيتو
حادث، فيتو

طلبت نيابة شرق القاهرة الكلية الإستماع لأقوال الشهود في حادث اصطدام دراجة نارية بسيارة نقل بمنطقة النزهة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل ووقوع مصابين وجاري الإستعلام عن حالتهم الصحية تمهيدا للاستماع لأقوالهم في الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل، ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

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وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. 

فى التقرير التالى العديد من الإرشادات من اجل القيادة الآمنة على الطرق العامة وهي كالتالي:

1- تشغيل أضواء السيارة

تشغيل أضواء السيارة الأمامية والخلفية؛ حيث إن الضوء النهاري يعمل فقط في الأمام، في حين تبقى الإضاءة الخلفية مظلمة.

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2- مسافة كافية

يجب عليك ترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتفادى أي تصادمات مفاجئة.

3- استخدام الفرامل

يجب الحذر عند استخدام الفرامل لأن الأرض الزلقة بفعل الماء تقلل من معامل الاحتكاك مع الإطارات وهو ما ينعكس بالسلب على فاعلية المكابح.

4- الابتعاد عن الهواتف

الخطر الكبير يكمن في تشتيت الانتباه؛ فصحيح أن قائد السيارة لا ينبغي أن يصرف انتباهه إلى الهاتف أو جهاز اللاب توب في جميع أوقات العام، إلا أن الأمر يزداد أهمية في فصل الشتاء؛ حيث يجب أن تكون الاستجابة فيهما بشكل أسرع.

5- السيارة الأمامية

عند انعدام الرؤية حاول أن تتلمس الطريق من خلال اتباع السيارة التي تسير أمامك.

6- السرعة المقررة

لا تجازف بأي حال وتتخطى السرعات المقررة من قبل هيئة الطرق والمرور، في المخالفة في هذه الأجواء قد تعرضك ومن معك للهلاك.

القيادة ببطء

7- نوافذ السيارة
لمنع تكثف البخار على زجاج السيارة يجب الاستعانة بفتحات التهوية أو فتح النوافذ ولو قليلًا لتجديد الهواء في المقصورة.

8- الحذر من المنخفضات

في الأماكن المنخفضة غالبًا ما تتجمع مياه الأمطار فيها وهو ما يسبب انزلاق السيارة على الماء، مما يفقد الإطارات تماسكها بأرضية الطريق، ولا يمكن التحكم بالسيارة. 

9- الطرق الزراعية والصحراوية

يجب خفض سرعة السيارة وزيادة التركيز والانتباه عند المرور عبر المناطق الزراعية والصحراوية خاصةً في الصباح، ذلك لارتفاع احتمالية تعرض تلك الطرق للإصابة بالشبورة الكثيفة ببعض مناطقها أو تراكم مياه الأمطار بها.

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