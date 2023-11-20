التحقيق مع 3 أشخاص سرقوا دراجة نارية تحت التهديد في كرداسة

أجرت نيابة شمال الجيزة تحقيقات موسعة 3 متهمين لقيامهم باستدراج عامل دليفري والتعدى عليه وسرقة دراجته النارية في كرداسة، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشف المجني عليه في التحقيقات أن المتهمين طلبوا أوردر توصيل وتوجه للعنوان المحدد وجد المتهمين تعدوا عليه بالضرب بعصا شوم، مما أسفر عن إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وسرقوا دراجته النارية (موتوسيكل).

القبض على المتهمين باستدراج عامل توصيل وسرقة دراجته البخارية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (عامل توصيل طلبات "مُصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم") بأنه أثناء استقلاله دراجته النارية لتوصيل طلب بدائرة المركز ولدى وصوله فوجئ بعدد 3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية قام أحدهم بالتعدى عليه بعصا شوم فأحدث إصابته واستولوا منه على الدراجة النارية قيادته، ولاذوا بالهرب.

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وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز).وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدوا عن الدراجة النارية المستولى عليها بأرض زراعية متاخمة لمحل سكن أحد المتهمين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.