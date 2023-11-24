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محافظات

انطلاق الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بأسيوط، الأحد

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فيتو

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن موعد انطلاق الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة في جميع الإدارات الصحية على مستوى 11 مركزا بالمحافظة وعيادات تنظيم الأسرة في الفترة من الأحد المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري وحتى 6 ديسمبر 2023 بهدف إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للفئات المستهدفة بالمناطق المحرومة من الخدمة وتلبية الاحتياجات الضرورية للمجتمع ودعم صحة المرأة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمواجهة الزيادة السكانية.  

وحدات تنظيم الأسرة 

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة التنشيطية تنظمها مديرية الصحة والسكان ويتم تنفيذها بجميع الوحدات الصحية ووحدات تنظيم الأسرة بالمراكز الـ 11 المستهدفة وتتضمن ندوات توعوية عن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وذلك في إطار اهتمام قطاع السكان وتنظيم الأسرة بتقديم خدماته في المناطق المحرومة مؤكدًا أهمية نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة.

خطورة الزيادة السكانية 

وأشار المحافظ إلى ضرورة مشاركة كافة الجهات لتحقيق أهداف الحملة ونشر الوعى والتعريف بخطورة الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية على تنفيذ خطط التنمية من خلال عمل برامج توعوية وتكليف الرائدات الريفيات بالمشاركة من خلال الحصر والدعاية والترويج للحملة موجها رؤساء المراكز بتسهيل عمل الحملة والاعلان عنها لتحقيق الأهداف المرجوة منها إيمانا بأهمية رفع الوعي الصحي بمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل والمجتمع لتحقيق المستهدف على أرض المحافظة.

تنظيم ندوات توعوية بمدارس أسيوط للسيطرة على الزيادة السكانية

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من جانبه أوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط إنه جاري تنفيذ حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية طبقا لتعليمات قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة على أسبوعين يبدأ الأسبوع الأول من الأحد 26 نوفمبر الجاري وينتهي الخميس 30 نوفمبر 2023 بإدارات (القوصية - أبنوب - أسيوط - البداري - صدفا - الغنايم) والاسبوع الثاني يبدأ من الأحد 2 ديسمبر المقبل وينتهي الخميس 6 ديسمبر 2023 بإدارات (الفتح - منفلوط - ديروط - أبوتيج - ساحل سليم) وتتضمن الحملة أنشطة توعوية من خلال مسئولي الإعلام والرائدات الرئيفيات ونوادي المرأة وتقديم خدمات الأسرة والمشورة للمترددات على القافلة بالمجان.

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