الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

تنظيم ندوات توعوية بمدارس أسيوط للسيطرة على الزيادة السكانية

ندوات بمدارس أسيوط،
ندوات بمدارس أسيوط، فيتو

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تواصل تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بالقضايا السكانية بمدارس المحافظة ومنها مركز القوصية للسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة وتحقيق مؤشرات أفضل وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية والإدارة التعليمية بالمركز لافتًا إلى أهمية النزول إلى أرض الواقع والوصول والتعامل المباشر مع المواطنين بكافة فئاتهم وأعمارهم لتوعية الشباب والنشء وتنمية الأسرة المصرية بكافة الطرق الممكنة. 

تحقيق رؤية مصر 2030 

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والمبادرات والفعاليات التي تعمل على مواجهة الزيادة السكانية ويساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان وتنفيذًا لرؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030. 

ندوات توعوية بالأزمة السكانية بمدارس أسيوط 

حيث قامت وحدة السكان بمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وبإشراف فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة بتنظيم ندوة بعنوان "التوعية التثقيفية الصحية" لطلاب وتلاميذ عدد من المدارس بمركز القوصية من بينها مدرسة مهران خلاف الإعدادية بنات ومدرسة نزالي جانوب الإعدادية بنين حيث حضر الندوة حوالي 75 طالب وطالبة بالمرحلة الاعدادية (بنات وبنين) بالتنسيق مع أبو المكارم صابر مدير الإدارة التعليمية بالقوصية، وناصر أبو الليل مدير الخدمات بالإدارة التعليمية، وياسر فتحى رئيس قسم الخدمة الاجتماعية بالإدارة التعليمية، وإبراهيم محفوظ مدير المدرسة نزالي جانوب الإعدادية بنين، وعلاء حلمى رئيس قسم التنمية المستدامة بالإدارة التعليمية، وابتسام محمد مسئول وحدة السكان بالمركز ومسئول الندوة الثقافية بالوحدة، ومحمود صالح ممثل جمعية الشعراوي عضوا حماية الطفل  وعدد من المسئولين بالإدارة التعليمية والوحدة المحلية بمركز القوصية والمعلمين والمعلمات بالمدارس وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة للحد من الزيادة السكانية والعمل على رفع الوعي بتلك القضية انطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وبرعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبإشراف المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ وبمتابعة وحدة السكان المركزية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل ضمن برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وذلك لتنمية الشباب والنشء وتحقيقًا للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠ تنمية الأسرة المصرية.

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وقد تناولت الندوة برنامج تثقيف صحي حيث إن للصحة أهمية كبيرة فالإنسان الصحيح المعافى في بدنه يستطيع إنجاز أهدافه وتحقيقها كما أنه يستطيع أن يُمارس نشاطاته اليومية بيسر وسهولة بالإضافة إلى استطاعته بأن يكون فردًا صالحًا في مجتمعه ويُساعد في نمائه كما أن الإنسان السليم يُخفّف عن نفسه أعباء زيارات المشافي وثمن الأدوية فضلًا عن تعليم المحافظة علي الصحة والوقاية والعلاج حيث يبدأ الإرشاد الصحي من التربية المنزلية والمدرسة من بينها (الغسل الجيد المتكرر لليد، وممارسة الرياضة، تعزيز جهاز المناعة، والتعرف علي أهمية العادات الصحية للوقاية من نزلات البرد والانفلونزا  .. وغيرها) فضلًا عن قضية الزيادة السكانية ومدى تأثيرها على المستوي المعيشي للفرد والمجتمع.

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