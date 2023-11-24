الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية تعلن أرقام الإبلاغ عن محتكري السلع والغش التجاري

أعلن المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية للشبكة ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، عن أرقام الإبلاغ الخاصة بجهاز حماية المستهلك في محافظة الإسماعيلية، وذلك للإبلاغ عن محتكري السلع الاستراتيجية والغش التجاري.

حملات مكبرة للتصدي للاحتكار

وقالت الشبكة الوطنية بالإسماعيلية خلال منشور لها أن جهاز حماية المستهلك يتصدى لمُحتكري السلع الغذائية والاستراتيجية، من خلال حملات مُكبرة على مدار اليوم بكافة المراكز والمدن والأحياء وقرى محافظة الإسماعيلية لتحقيق الانضباط في الأسواق وإحالة المُخالفين للنيابة العامة.

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أرقام البلاغات

وأضافت الشبكة أن أرقام الإبلاغ هي أرقام الشبكة 114، واتساب 01068409837 بالإضافة إلى رقم حماية المستهلك وهو 01544449999.

ومن جهة أخرى يواصل جهاز حماية المستهلك تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال فترة تخفيضات الجمعة البيضاء، ووجه جهاز حماية المستهلك نصائح للمواطنين عند الشراء، خلال فترة موسم تخفيضات الجمعة البيضاء.

تخفيضات الجمعة البيضاء

وأكد جهاز حماية المستهلك ضرورة الوعي بالمنتج الذي تقوم بشرائه ويشمل ذلك بياناته، وكتيب التشغيل وفاتورة الشراء والضمان.

وشدد جهاز حماية المستهلك أن القانون يلزم المورد توضيح كل البيانات الجوهرية للسلع والمنتجات وطرق الاستخدام، وما بعد البيع ويجب أن تطلع على كل ذلك قبل الشراء.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك عقد فيجب قراءة العقد بشكل جيد لأنه سيكون الحكم بينك وبين مُورد السلع.

ويلتزم المورد بأن يعلن عن سعر السلعة ويشترط أن يكون السعر شامل الضرائب والرسوم أي تكلفة أخرى على سعر السلعة، والخدمة إن وجدت.

وفي حالة الشراء عبر المنصات الإلكترونية، يجب التأكد من أنها منصة معتمدة وموثوق منها ومتواجدة داخل جمهورية مصر العربية.

تحذير من الإعلانات الوهمية

وأهاب جهاز حماية المستهلك بجميع المستهلكين توخي الحيطة والحذر في التعامل مع العروض الوهمية والإعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة تخفيضات الجمعة البيضاء.

عروض الجمعة البيضاء

وأكد جهاز حماية المستهلك بضرورة التعامل مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المعتمدة، والتواصل مع الجهاز في حال تعرضهم إلى أي من أنواع الغش والخداع أو الإعلان المُضلل عن طريق الاتصال بالخط الساخن (19588) من الخط الأرضي.

شكاوى حماية المستهلك

وأشار إلى طرق تلقي الشكاوي وهي:

1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضى من خلال الرقم 19588.2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg

4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

6- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.