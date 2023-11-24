لاعبون بدرجة رجال أعمال.. حسين الشحات يفتتح ملعبا خاصا.. محمد صلاح يدخل مجال العقارات بمبلغ خيالي.. وكريستيانو صاحب سلسلة فنادق

فتح ظهور حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، في افتتاح ملعبه الخماسي، باب بزنس اللاعبين من جديد، حيث لجأ عدد كبير من لاعبي الكرة إلى استغلال أموالهم في الخوض في مشاريع استثمارية ليؤمنوا حياتهم بعد الاعتزال.

وافتتح حسين الشحات ملعبه الذي تواجد فيه عدد من لاعبي ونجوم الفريق الأحمر ومنتخب مصر، وعلى رأسهم أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك حاليًا.

وتواجد رفقة فتوح في افتتاح الملعب، كريم فؤاد، وأكرم توفيق، ومحمود كهربا، وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعمرو السولية، وإمام عاشور.

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وأثار ملعب حسين الشحات، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب المكان الذي يتواجد فيه الملعب.

وانتشرت صورة لملعب حسين الشحات، تظهر بها وجود الملعب الخماسي أسفل كوبري، مما قد يسبب خطورة فيما بعد.

محمد صلاح والاستثمار العقاري

‏ودخل الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول في الاستثمار في مجال العقارات بشركته الجديدة (شركة صلاح البريطانية التجارية) بفرعيها "MOS Real Estate" و"lettings business Trinity Kensington"، والتي تقدر أصولها بـ 9 ملايين جنيه إسترليني ربعها تقريبا في الممتلكات، بالإضافة لاستثمارة بمبلغ مليوني جنيه إسترليني في الطوب وأدوات البناء".

وأضافت الصحيفة أن صلاح يأمل في تكرار تجربة نجم ليفربول السابق روبي فاولر البالغ 45 عاما والذي ارتفعت ثروته إلى أكثر من 31 مليون جنيه إسترليني هذا العام من استثمارات البناء.

كريستيانو رونالدو

أما البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد يمتلك سلسلة فنادق تحمل اسم cr7 وتتواجد فروعها في عدة بلاد أوروبية، أبرزها مانشستر والبرتغال ويتمتع بعقليته الاقتصادية الناجحة، وهو أحد أغنى رواد الأعمال في العالم حاليًّا.

وبدأ نجم المنتخب البرتغالي رونالدو استثماراته في عام 2006 حين كان لاعبا في مانشستر يونايتد الإنجليزي وقتها، حيث افتتح متجرا للأزياء تحت اسم "CR7" في مسقط رأسه بمدينة ماديرا بالبرتغال وبعد عامين افتتح متجرا آخر في العاصمة لشبونة.

بعد ذلك أطلق كريستيانو مجموعته الخاصة من الملابس الداخلية والجوارب بجانب مجموعة من القمصان والأحذية الفاخرة وفي 2017 بدأ استثماراته في قطاع الفنادق بالتعاون مع سلسلة فنادق "بيستانا" البرتغالية.

زلاتان إبراهيموفيتش

قبل عدة سنوات أطلق نجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش مجموعة عطور للرجال والنساء تحمل اسمه بالتعاون مع صانع العطور العالمي أوليفييه بيشو.

وفي عام 2016 أطلق النجم السويدي علامته التجارية الخاصة للملابس الرياضية "A-Z" والتي تتضمن بعض التصميمات التي صممها بنفسه.

جيرارد بيكيه

مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه هو مؤسس مجموعة "Kosmos" للاستثمارات الرياضية التي طورت الشكل الجديد لبطولة كأس ديفز للتنس بدعم من الاتحاد الدولي للعبة، كما يملك نادي أندورا المنافس بدوري الدرجة الثالثة الإسباني.

كذلك أنشأ المدافع الإسباني شركات لبيع النظارات الطبية والمشروبات ويملك نسبة في شركة لتصنيع اللحوم العضوية، ويشتري حقوق البث التلفزيوني للدوري الفرنسي في إسبانيا من خلال شركته "كوسموس هولدينج".

محمد زيدان

ولجأ محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق إلى مجال الاستثمار العقاري في الدنمارك وألمانيا ومصر ولعله الأقرب للعقل الأوروبي للاعبين.

وكان زيدان قد أكد أنه يمتلك 12 عقارًا في مصر فقط وجميعها عقارات استثمارية بالإضافة إلى امتلاكه عقارات استثمارية في ألمانيا والدنمارك.

مطاعم عصام الحضري وبركات ومعوض وأحمد الشيخ

وأنشأ عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق ومدرب حراسه الحالي مطعما جديدا فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وقلده أحمد الشيخ لاعب الأهلي وبيراميدز السابق والمصري الحالي بافتتاح مطعم وكافيه خاص له بالشيخ زايد.

كما يمتلك الثنائي سيد معوض ومحمد بركات نجما الأهلي ومنتخب مصر السابقين مطعمًا للأسماك.

التوأم حسام وإبراهيم حسن

حسام حسن عميد نجوم الكرة المصرية والمدير الفني لفريق الاتحاد السكندري بدأ حياة البزنس بمدينة حلوان عندما افتتح مَعْرِض للسيارات على مستوى عالٍ بمشاركة شقيقه إبراهيم حسن، واهتما كثيرًا بهذا المجال خاصة فى السيارات التي يزيد ثمنها على 800 ألف جنيه مثل "المرسيدس" والشيروكى ويدير الشركة شقيقهما الأكبر مصطفى.

عبد الواحد السيد

دخل في بداية مشواره التجاري في تجارة السيارات وافتتح معرضًا فى المهندسين ولكنه فشل فى تحقيق أي أرباح، ولذلك قام بإغلاقه ثم فتح شركة عقارات تعمل في بيع الأراضي فى المناطق الجديدة.

أحمد حسن

أما أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق اتجه إلى مشاريع السياحة حيث أسس شركة سياحة وتأجير سيارات كما يمتلك أيضًا شركة عقارات.

كما سلك أحمد حسن طريقا مختلفا عن جميع اللاعبين فى مشروعات البيزنس بالاتجاه نحو إنشاء مكتب وكلاء لاعبين يديره بالمشاركة مع خالد ذكرى وحقق من وراء ذلك أرباحًا كبيرة لاسيما أثناء تواجده فى رحلة الاحتراف بتركيا وساهم فى احتراف أكثر من لاعب هناك وامتلك أيضًا شركة سمسرة لبيع أراضٍ.

أحمد حسام ميدو

يمتلك ميدو شركات في مجال الاستثمار العقاري والرياضي بين مصر وإنجلترا.

رمضان صبحي

قام اللاعب باستثمار أمواله في افتتاح مطعم بإحدى المدن الجديدة في منطقة التجمع الخامس.

عماد متعب

عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب الوطنى السابق استثمر في إنشاء "اتيليه" لزوجته يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة وعارضة الأزياء الشهيرة لتشرف عليه بنفسها وتستغل شهرتها في عالم الأزياء لجذب المشاهير، كما افتتح متعب سلسلة محلات للملابس الرياضية بمسقط رأسه بمدينة بلبيس.

نادر السيد بدأها بمطعم فول وطعمية

نادر السيد حارس مرمى مصر والزمالك الأسبق، بدأ حياة البيزنس مبكرًا عندما بدأ مشواره مع الفريق الأول بالزمالك بافتتاح مطعم للفول والطعمية بمنطقة شبرًا، ولكن بعدما زادت شهرته وأصبح الحارس الأول فى مصر والزمالك، وخاض تجربة الاحتراف فى بلجيكا قام بإغلاق المشروع ليتفرغ لمسيرته الكروية وبعد إعلان الاعتزال دخل مجال الإعلام من خلال تقديم برامج في التليفزيون والفضائيات وكان في طريقه لافتتاح شركة دعاية وإعلان.

طارق السيد يتاجر في المواشي

طارق السيد نجم الزمالك السابق دخل مجال تجارة المواشي والدواجن حيث يمتلك مزرعة للعجول ومزرعة أخرى لتربية الدواجن وتسير تجارته بشكل جيد، ولكنه تعرض لخسائر كبيرة خلال مداهمة مرض أنفلونزا الطيور لمصر منذ سنوات، وخسرت مزرعة الدواجن مبالغ كبيرة لكنه عاد لمزاولة النشاط مرة أخرى.

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