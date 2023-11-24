مرجان وثرثرة فوق النيل وأيام السادات الأبرز، ثنائيات ميرفت أمين مع كبار النجوم

دخلت الفنانة الكبيرة ميرفت أمين،عامها الـ 77، اليوم الجمعة، فهي من مواليد 24 نوفمبر من عام 1946، والتي قدمت خلالها أكثر من خمسين عامًا للفن العربي فتعتبر من نجمات جيلي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين في السينما.

بدأت مسيرتها الفنية على خشبة مسرح جامعة عين شمس وقدمت أول عرض لها وهو “ياطالع الشجرة” تأليف توفيق الحكيم، وكانت جميع مشاركتها الفنية بمسرح الجامعة تُلاقي إستحسانا وقبول كبير لدي جميع الحضور، وهو ما جعلها ترغب فى أن تحترف التمثيل وكانت فرصتها الأولي رفقة الفنان أحمد مظهر الذي قدمها لأول مرة فى السينما من خلال فيلم “نفوس حائرة” عام 1965 ومنه كانت إنطلافتها الفنية وشاركت فى ما يقرب من 130 عمل فني ما بين المسرح والسينما والتليفزيون..

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وخلال السطور التالية نستعرض أبرز الأعمال التي جمعت بين ميرفت أمين وكبار النجوم وأثمرت عن أعمال فنية استثنائية:

ميرفت أمين وعبد الحليم حافظ

يعتبر تعاون الفنانة ميرفت أمين مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من خلال فيلم “أبي فوق الشجرة” هي الخطوة الأولى والبداية الحقيقية لدخول الوسط الفني وبداية النجاح.. وجسدت خلال أحداث الفيلم شخصية فتاة جامعية تدعى “آمال” وهي خطيبة عبد الحليم حافظ.

وشاركها بطولة الفيلم كل من؛ عماد حمدي ونادية لطفي وقصة إحسان عبد القدوس وإخراج حسين كمال، ويعد من الأفلام المصرية المهمة نظرًا لكونه أكثر الأفلام العربية تحقيقا للإيرادات في وقتها حيث استمر عرضه أكثر من 58 أسبوعا بدور العرض.

ميرفت أمين وأحمد رمزي

كما قدمت ميرفت أمين ثنائية خاصة رفقة الفنان أحمد رمزي من خلال مشاركتها في فيلم “ثرثرة فوق النيل”، والتي جسدت دور “ليلي” الطالبة الجامعية التي تقاسي من إهمال والديها نحوها وتنجرف وراء كل ما هو فاسد بمساعدة “رجب القاضي” والذي جسد دوره الفنان أحمد رمزي..

وتدور أحداث الفيلم عقب وقوع الهزيمة في 5 يونيو 1967، يستعرض الفيلم عدد من الشخصيات التي تحاول الهروب من الواقع اليومي البائس الذي يحيط بها، حيث يجتمعون بشكل دوري في عوامة الممثل رجب القاضي المطلة على نهر النيل من أجل تعاطي الحشيش واللهو، وجاء العمل من بطولة عدد من كبار النجوم رفقة ميرفت أمين وأحمد رمزي، إذ شاركت كل من؛ سهير رمزي، عماد حمدي، ماجدة الخطيب، عادل أدهم، صلاح نظمي، أحمد توفيق، مجدي وهبة، والمطربة عايدة.. بتأليف نجيب محفوظ وإخراج حسين كمال.

ميرفت أمين وأحمد زكي ومحمد خان

وكانت من أكثر ثنائيات ميرفت أمين نجاحًا تلك التي قدمتها مع الفنان أحمد زكي والمخرج محمد خان.. من خلال فيلمي “زوجة رجل مهم” عام 1988، وتم اختياره ليكون ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية.. وكان من تأليف رؤوف توفيق وإخراج محمد خان.

والفيلم الثاني هو “أيام السادات” عام 2001 والذي كان السيرة الذاتية للرئيس الراحل محمد أنور السادات بسيناريو وحوار أحمد بهجت وبتوقيع المخرج محمد خان..

ميرفت أمين وعادل إمام

تعاونت الفنانة ميرفت أمين مع الزعيم فى أكثر من عمل وجميعهم لاقى صدى ونجاح واسع سواء داخل مصر أو بمختلف الدول العربية، وكان اول هذا التعاون من خلال فيلم “البحث عن فضيحة” عام 1973 وتلاه فيلم “وحدة بواحدة” عام 1984 وأيضًا فيلم “مرجان أحمد مرجان” عام 2007 وحقق نسب إيرادات مرتفعة بدور العرض السينمائي.

ميرفت أمين ونور الشريف

كما تعاونت ميرفت أمين مع الفنان نور الشريف وقدما ثنائية خاصة من خلال فيلمي “الحفيد” و“ سواق الأتوبيس” وغيرها من الأعمال الناجحة سواء على الصعيد الجماهير أو النقدي.

ميرفت أمين وحسين فهمي

وكانت ثنائية ميرفت أمين مع الفنان حسين فهمي من نوع خاص، فلم تتوقف عند لوكيشن التصوير بل جمعتهما قصة حب وزواج استمر لمدة 15 عاما بجانب تقديمها لعدد كبير من الأعمال الفنية المشتركة وأبرزها؛ حافية على جسر الذهب، الدموع الساخنة، الحب قبل الخبز أحيانا، رغبات ممنوعة، الفاتنة والصعلوك ورجال لا يعرفون الحب والكلمة الأخيرة..