الخميس 23 نوفمبر 2023
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محافظات

حفاظا على حياة المواطنين شفط مياه الصرف بجوار محول كهرباء الرياح في الإسماعيلية (صور)

جانب من شفط المياه
جانب من شفط المياه من جانب المحول، فيتو

تلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في محافظة الإسماعيلية بقيادة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، بلاغ برشح مياه الصرف بجوار محول كهرباء الرياح بنطاق مركز ومدينة القنطرة غر،  مما قد يؤدى إلى خطورة على المارين وسكان المنطقة.  

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الدفع بمعدات الوحدة المحلية لشفط المياه 

وعلى الفور تم إخطار رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب الذى قام بالإشراف على دفع معدات الوحدة المحلية لقرية الرياح لشفط المياه بجوار المحول وتأمينه بواسطة شركة الكهرباء.  

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جانب من شفط المياه من جانب المحول، فيتو

ويأتي ذلك ️بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية  بسرعة اتخاذ الاجراءات العاجلة مع كافة الأزمات والكوارث التى تقع داخل نطاق المحافظة.

توجيهات عامة 

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

جانب من شفط المياه من جانب المحول، فيتو

شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة المتابعة الدورية لكافة الأراضي الخاضعة لأملاك الدولة بنطاق محافظة الإسماعيلية وحمايتها من أيه تعد وتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أعطى تعليمات مشددة لجهاز المحافظة التنفيذي تنص علي ضرورة المتابعة الميدانية لجميع الأعمال التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية، ورصد حالات التعد على الشوارع والطرق العامة، والتحرك لإزالتها على الفور، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.   

جانب من شفط المياه من جانب المحول، فيتو

بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية، والمدارس وكافة الجهات الخاصة بتجمعات للمواطنين للتأكد من تفعيل إجراءات الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتأكيد علي تنفيد أعمال التطهير، والتعقيم والرش بالمطهرات لكافة الأماكن بشكل يومي.

ومن جهة أخرى قامت المراكز والمدن برش وتعقيم مباني الوحدات المحلية والجهات الحكومية، وعدد من المدارس، وبالأخص مدارس القرى وتوابعها وعدد من مكاتب البريد، كما يتم تعقيم المساجد.
  
حيث تستمر هذه الإجراءات يوميا للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شدد اللواء شريف فهمي بشارة على أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية والعمل على إيجاد حلولًا جذرية لتلك القضايا فى أسرع وأقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا والمضى قدما فى استكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل، والإنارة من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.   

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الاسماعيلية بالاسماعيلية شفط مياه الصرف محول كهرباء الرياح الوحدة المحلية لقرية الرياح الشبكة الوطنية للطوارىء

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