الجمعة 24 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

1600 طن سلع غذائية من الأوقاف والتضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية

لحوم وزارة الأوقاف،
لحوم وزارة الأوقاف، فيتو

 قررت كل من وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون بينهما تقديم 1600 طن سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية تتحمل وزارة الأوقاف ٥٠ ٪؜ من قيمتها من مواردها الذاتية بقيمة عشرين مليون جنيه وتتحمل وزارة التضامن ٥٠٪؜ بقيمة عشرين مليون جنيه في ضوء ما تقدمانه معا في خدمة المجتمع.

التعاون بين وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي 

يأتي ذلك في ضوء التعاون والتكامل بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، وفي إطار خطة الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها للأسر الأولى بالرعاية.

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جدير بالذكر أن الوزارتين قد قدمتا من بداية العام المالي الحالي أكثر من ٢٣٠٠ طن من السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية  ليصل إجمالي ما قامتا بتوفيره وتقديمه في خدمة المجتمع بالمشاركة بينهما من السلع الغذائية هذا العام أكثر من ثلاثة آلاف وتسعمائة طن من السلع الغذائية.

برامج تدريبية غير مسبوقة بالأوقاف في عهد الرئيس السيسي 

وفي سياق متصل اتخذت وزارة الأوقاف المصرية من التدريب النوعي التراكمي المكثف المستمر خطا ومنهجا ثابتا في صقل مهارات الأئمة والواعظات واستحدثت العديد من البرامج التدريبية وتوسعت في الشراكة مع المؤسسات المعنية بصناعة الفكر وبناء الشخصية ونشر الوعي المستنير، ومن أهم البرامج والدورات المتخصصة التي استحدثتها الأوقاف في ضوء توجيه واهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء قدرات الأئمة والواعظات: برنامج قادة فكر ورائدات فكر، وكل من دورة المهارات الإعلامية والمفاهيم الاستراتيجية.

و ودورات إعداد الأئمة الجدد، والدورة المتكاملة ودورات الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف المصرية التي تم افتتاحها يناير ٢٠١٩ م وصارت أهم وأقوى صرح عالمي متخصص في تأهيل وتدريب الأئمة والواعظات، فضلا عن دورات التميز الدعوي المشتركة مع الأزهر الشريف، والدورات المشتركة بين الأوقاف والأزهر والإفتاء والهيئة الوطنية للإعلام، والدورات المتخصصة المشتركة مع الجامعات المصرية في التخصصات اللغوية والثقافية المختلفة من علم النفس وعلم الاجتماع وعلوم الحضارة والعمران.

إضافة إلى برنامج البناء الثقافي الميداني للائمة والواعظات، وكل ذلك بكثافة غير مسبوقة وتتابع مستمر، وتدرج في مستويات التدريب مع الاستعانة بأفضل المدربين كفاءة وأكثرهم تميزا في مختلف المجالات. 

وقد أسهمت هذه البرامج والدورات المكثفة التي لا تنقطع في رفع مستوى الأئمة والواعظات وأدائهن المتميز في مختلف المجالات وانعكس ذلك على تنوع الأنشطة والفعاليات الدعوية والتثقيفية بكثافة وحيوية وأداء غير مسبوق.

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