القلعة البيضاء في الغربية، محب للزمالك يطلي منزله بألوان النادي (صور)

طلى أحد مشجعي نادي الزمالك بالغربية، منزله بألوان علم الفريق تعبيرًا منه عن حبه للفريق الأبيض.

وقال المواطن، الذي يسكن بقرية حصة شبشير مركز طنطا: أنا لقيت نفسي زملكاوي وبحب الزمالك من زمان وكنت عايز أعمل حاجة للنادي عايز أعمله شهرة في بلدنا فقلت أعمل واجهة البيت والناس خدت بالها والشباب بيعدي يصور حسيت إني كده عملت حاجة للزمالك.



صاحب المنزل، قال: إنه مشجع قديم لنادي الزمالك منذ حوالي 60 سنة ويعشق نادي الزمالك ما دفعه إلى تنفيذ الفكرة وطلاء المنزل بشعار النادي مضيفا أنه كان دائم الحضور مباريات نادي الزمالك فى الاستاد وبملعب الكابتن حلمي زامورا.



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وأضاف أن جميع أبنائه يعشقون نادي الزمالك ويشجعون النادي بحب كبير، وقال: إن النادي يمر بظروف صعبة تلك الفترة.



وقال: لا يوجد تعصب فكل واحد يشجع النادي اللي بيحبه بدون تجريح في أحد.



يعتبر نادي الزمالك من أقدم الأندية في تاريخ الكرة المصرية والعربية، حيث أن عمره يتجاوز المئة عام حقق خلالهم العديد من البطولات والألقاب الصعبة.

اشتهر بين جميع محبي كرة القدم باللون الأبيض والخطين الحمر، وأصبح الفريق رمزًا لهذا اللون في نفوس عشاقه، ولون قميص مدرسة الفن والهندسة له تاريخ يعبر عن الثقافة المصرية منذ قرنٍ من الزمان.

تأسس نادي الزمالك مع بداية العقد الثاني من القرن العشرين وتحديدًا في 5 يناير 1911، وفي البداية تم إنشاؤه كنادٍ (رياضي وثقافي واجتماعي)، باسم نادي قصر النيل وذلك لكون مقر النادي في كازينو النهر الحالي بالجزيرة، وكان أول رئيس له هو جورج مرزباخ رئيس المحاكم المختلطة في مصر آنذاك.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك: إن الجهات الأمنية وافقت على حضور 30 ألف مشجع لـ مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض أمام توت عنخ آمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.