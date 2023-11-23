الخميس 23 نوفمبر 2023
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محافظات

شاهد..إزالة عمارة سكنية مخالفة بالمحلة في الغربية (فيديو وصور)

إزالة عمارة سكنية
إزالة عمارة سكنية مخالفة بالمحلة في الغربية،فيتو

بدأت محافظة الغربية تنفيذ أعمال الإزالات الفورية لمجموعة من العمارات المخالفة بمدينة المحلة الكبري أقيمت بدون ترخيص على أراض زراعية وأجزاء من أملاك الدولة.

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استهلت الحملة المكثفة التى شاركت فيها معدات ولوادر وسيارات حى ثان المحلة اعمال الازالة الجارية للعمارات التى لا تزال فى المهد ولم تتجاوز فى اإنشائها الدورين الأرضي والأول وهى التى صدر لها قرارات إزالة نهائى على أن يأتى تباعا إزالة باقى العقارات التى أقيمت بالمخالفة.

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وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على أن المحافظة لن تتهاون مع مخالفات البناء أو أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة، وأنها ملتزمة باستمرار إزالة المباني المخالفة في جميع الأحياء والمدن والقرى دون استثناء، وتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، مؤكداَ أن أجهزة المحافظة ترصد وتتعقب كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والاستيلاء على أراضى الدولة أو البناء بدون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية.

وأكد المحاسب احمد المغاورى سليمان رئيس حي ثان المحلة أن هناك تعليمات صادرة لجميع رؤساء الأحياء والمدن بضرورة مواصلة التصدى بكل حسم للمخالفات المنتشرة بجميع صورها وخاصة التعديات والمخالفات البنائية، والحفاظ على أملاك الدولة والمال العام وخاصة مخالفات البناء فى المهد دون انتظار لاستفحالها من خلال المتابعة المستمرة والمرور الدوري، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة الفورية تجاه تلك المخالفات وضد المخالفين بقطع المرافق عنها وتحرير محاضر وإحالتهم الى النيابة العامة منعاَ لعودتها مرة أخرى وفرض الانضباط والالتزام بكافة صوره في الشارع الغرباوى.

 

وأكد رئيس حى ثان المحلة أن اعمال الأزالة مستمرة حتى الانتهاء من كافة العمارات المخالفة وانه جار  الاستعانة بدعم مكثف من المعدات الاضافية واللوادر والمعمال لتمام الانتهاء من اعمال الازالة بأسرع وقت ممكن، مشيراَ الى ان اعمال الازالة تتم وفقاَ لاساليب فنية وبحذر شديد حفاظا على ارواح المواطنين من المارة بالمنطقة.
 

حيث تم ازاله عدد 3حالات مخالفات بناء عبارة عن إزالة عقار مكون من عدد 6 طوابق خرسانية إزالة حتى سطح الأرض وإزالة عقار مكون من 4طوابق خرسانية بالاضافة إلى بدرون بالارضي ازاله حتى سطح الأرض وإزالة مساحة كامله لى لبشة في المهد.

جاء ذلك بحضور العديد من الجهات المعنية التنفيذية والأمنية شكر وتقدير لوجود اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة  الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا،وابراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى،وتواجد أمنى بحضور سيادة اللواء محمد فتحي(حكمدار المدينة)
 

وأوضح رئيس الحى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما اكد علي ان حملات إزالة المبانى المخالفة للقانون مستمره مشيرًا إلى منع البناء المخالف للقانون والحفاظ على هيبة الدولة.
 

 

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