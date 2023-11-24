غدا، مؤتمر للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة في محافظة الغربية

حزب الوفد، أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد عن تنظيم مؤتمر حاشد غدًا السبت الموافق ٢٥ - ١١- ٢٠٢٣ بمحافظة الغربية تنظمه اللجنة العامة للحزب بمحافظة الغربية.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وقال عصام الصباحي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن المؤتمر هو الثالث ضمن مؤتمرات المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة ضمن سلسلة مؤتمرات تعقدها الحملة.

وأشار"الصباحي" إلى أن مؤتمر الحزب في أسيوط سوف يقام يوم ٣ من الشهر المقبل وبعده مؤتمرين بالقاهرة والجيزة.

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انتخابات رئاسة الجمهورية

انتخابات الرئاسة، وأكد عيد هيكل المنسق العام للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة أن المؤتمر الثالث للدكتور عبد السند يمامة سيقام بمدينة طنطا وسط حشد متوقع من أبناء الغربية.

وقال النائب حازم الجندي عضو الهيئة العليا للوفد ورئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية إن المؤتمر سيقام بمركز المؤتمرات بجامعة طنطا ودعا "الجندي" جميع الوفديين بمختلف محافظات مصر وجميع أبناء محافظة الغربية لحضور المؤتمر لدعم مرشح الوفد الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة.



الانتخابات الرئاسية المقبلة

انتخابات الرئاسة، وفي وقت سابق كشف المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عن القرار الأول له حال فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية قائلًا: “إذا قدر لي وفزت برئاسة الجمهورية، فهناك تعديلات تشريعية ودستورية سأتقدم بها وفقًا للإجراءات التي ينص عليها الدستور".

انتخابات رئاسة الجمهورية

وأضاف يمامة: من حق رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء تعديلات دستورية وفقًا لنص المادة ١٧٥ والمادة ١٨٣، وعلى رأس أولوياتي في هذا الملف الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية والمحافظات والمراكز، خاصة أن هذا الملف تعطل تماما من الناحية الواقعية والحقيقية.

واشار الى أن هناك نصوصًا خاصة بمدة الرئاسة وفق تعديلات الدستور التي جرت عام 2019، وتتطلب إعادة النظر فيها.

انتخابات رئاسة الجمهورية

حزب الوفد، واستعرض الدكتور عبد السند يمامة برنامجه الانتخابي والذي يشمل خطة لإنقاذ مصر، بحسب قوله، على أن يتم تطبيق هذا البرنامج على أرض الواقع.

وأشار رئيس الوفد إلى أن البرنامج لا يحمل أي انتقادات لأشخاص، إذ إن الجميع مصريون ويجتهدون لما فيه الخير للبلاد والعباد، لافتًا إلى أن برنامجه الانتخابى يتعرض لسياسات حالية وعبر 10 سنوات ماضية لم تحقق نجاحًا، واستمرارها يُعد خسارة لمصر.

انتخابات الرئاسة، واستهل الدكتور عبد السند يمامة عرض برنامجه الانتخابي بالحديث عن محور التعليم، وخطته للنهوض بالعملية التعليمية، قائلًا: لا توجد حياة بدون تعليم، وهنا نتذكر ما قاله الدكتور طه حسين: «إن التعليم الأساسي ركن أساسي للحياة الاجتماعية الصحيحة».

وأوضح رئيس الوفد أن النسبة الحالية للموازنة العامة للتعليم قليلة جدًا مقارنة بالنسبة التى كان يتم تحديدها فى حكومات الوفد والتى وصلت إلى أكثر من 20% من الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن تراجع التعليم فى الوقت الحالى يعود لعدة أسباب.

لذلك يجب أن نستلهم التجربة الأمريكية التى اعتمدت على تشكيل لجنة متخصصة لحل مشكلات التعليم آنذاك ونجحت هذه التجربة، لذلك يجب تشكيل لجنة متخصصة لإصلاح التعليم إصلاحا كليًا بداية من المعلم وحتى الطالب، ووضع خطة سياسية ثابتة لا تتغير بتغير الوزير.