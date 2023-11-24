الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد ضد الاتفاق في الدوري السعودي

الدوري السعودي، تعود عجلة الدوري السعودي، من جديد اليوم الجمعة، وذلك عقب نهاية التوقف الدولي.

ويستعد فريق اتحاد جدة لمواجهة الاتفاق، في قمة مباريات الجولة الرابعة عشرة، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويتواجد فريق الاتحاد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد فريق الاتفاق في المركز السابعة برصيد 22 نقطة.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الاتفاق في الدوري السعودي

ومن المتوقع أن يخوض المدرب الأرجنتيني الجديد لفريق الاتحاد مارسيلو جاياردو، مباراة الاتفاق بتشكيل يضم:

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في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

في خط الدفاع: زكريا هوساوي- أحمد شراحيلي- حسن كادش- مد الله العليان.

في خط الوسط: فابينيو- برونو هنريكي- مروان الصحفي.

في خط الهجوم: رومارينيو- كريم بنزيما - إيجور كورونادو.

موعد مباراة الاتحاد ضد الاتفاق في الدوري السعودي

وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة ليكون هو موعد مباراة الاتحاد ضد الاتفاق، في الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023/2024.

وتنطلق مباراة الاتحاد ضد الاتفاق في الدوري السعودي اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الاتفاق في الدوري السعودي

وتُعد مجموعة قنوات SSC السعودية، هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الاتفاق في الدوري السعودي.

وكشفتتقارير صحفية إيطالية، عن وجود مفاوضات بين أحد الأندية السعودية، ونادي لاتسيو الإيطالي من أجل التعاقد مع المهاجم الدولي تشيرو إيموبيلي.

وأكد موقع "thelaziali" الإيطالي، أن هناك ناديًا سعوديًا يفكر في التعاقد مع قائد لاتسيو تشيرو إيموبيلي في يناير المقبل.

وخاض إيموبيلي 15 مباريات رفقة نادي لاتسيو بجميع البطولات بواقع 942 دقيقة، حيث لم يتمكن سوى من تسجيل أربعة أهداف فقط، دون أن يصنع أي هدف.

وارتبط اسم إيموبيلي بالانتقال لنادي الشباب، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث لم تنجح الصفقة في اللحظات الأخيرة.

وكشفت تقارير سعودية عن طلب إدارة نادي الهلال السعودي خمسة حكام أجانب من أجل مواجهة الديربي المرتقبة أمام النصر.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها أن إدارة الهلال قد تقدمت بطلب 5 حكام أجانب لقيادة مواجهة النصر.

وتعتبر تلك المرة الأولى خلال الموسم الجاري، التي يطلب فيها ناد بالدوري السعودي طاقما كاملا من الحكام الأجانب.

ويتكون طلب الهلال من حكم ساحة ومساعديه، وحكم تقنية الفيديو ومساعده.

وأشار تقرير صحيفة الرياضية إلى أن لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي تسعى لاستقطاب حكام النخبة من قارة أوروبا للدربي وتحديدا من إيطاليا.

واستعانت اللجنة بحكام أوروبيين في 10 مباريات منذ بداية الموسم الجاري، وكان أبرزهم الهولندي داني ماكيلي والذي قاد مواجهة الاتحاد ضد الأهلي في دربي جدة.

تلقى الجهاز الفني لفريق النصر بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، صدمة، قبل المواجهة المرتقبة ضد نظيره الهلال ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكشفت صحيفة "الرياضية" اليوم الاثنين، أن إيمريك لابورت، مدافع نادي النصر لن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الأخدود القادمة، كما سيغيب عن مواجهة الهلال في ديربي الرياض، يوم 1 ديسمبر القادم.

وأوضحت الصحيفة أن طبيب النادي أوضح للبرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق، أن لابورت لن يكون جاهزًا للمشاركة في الفترة المقبلة، بسبب عدم التئام الجرح الذي تعرض له في القدم أثناء تواجده في مسبح منزله.

وأكدت على غياب لابورت عن مواجهة الأخدود، بالإضافة إلى مباراة بيرسبوليس الإيراني، في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، وتحوم الشكوك حول لحاقه بمواجهة الهلال.

ويحل النصر ضيفًا على نظيره الهلال، 1 ديسمبر القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

فيما رفض الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة بعد تلقيه عدة عروض على رأسها النصر.

ويظل دي خيا من دون ناد منذ يونيو الماضي، عقب انتهاء عقده مع الشياطين الحمر.

ويفضل دي خيا العودة إلى الدوري الإسباني مرة أخرى، لكن هناك ناديين فقط مهتمان بضم اللاعب وهما ريال بيتيس وفالنسيا ولن يتمكنا من تقديم راتب يقترب مما كان يحصل عليه في مانشستر يونايتد وهو 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

وكشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن ديفيد بيكهام نجم مانشستر يونايتد السابق، ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي يحاول إقناع دي خيا بالانتقال إلى النادي الأمريكي وهناك حالة من التفاؤل بشأن موافقة الحارس.

إذا انضم دي خيا إلى إنتر ميامي سيكون زميلًا لـ ليونيل ميسي، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا الذين يلعبون ضمن نفس الفريق تحت قيادة المدرب تاتا مارتينو.

وكشفت تقارير صحفية أن الإسباني ديفيد دي خيا، الحارس السابق لمانشستر يونايتد، حصل على عروض جديدة هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، رفض دي خيا عرضا جديدا من النصر السعودي براتب أسبوعي يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وكشفت مصادر قريبة من دي خيا أن زوجته إيدورن وراء قراره برفض العرض السعودي الذي كان سيتيح له مزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددا.

وذكرت أن إنتر ميامي أيضا أظهر اهتمامه بالتوقيع مع دي خيا، حيث إن احتمالية اللعب في الدوري الأمريكي إلى جانب ليونيل ميسي تحمل بعض الجاذبية.

ويضم إنتر ميامي أيضا زملاء دي خيا السابقين في منتخب إسبانيا، جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.