آلاف الفلسطينيين من سكان شرق دير البلح وخان يونس ورفح يعودون إلى منازلهم بعد سريان الهدنة

توجه آلاف الفلسطينيين من سكان شرق دير البلح وخان يونس ورفح إلى منازلهم، بعد 48 يوما متواصلا من القصف الإسرائيلي على القطاع، حيث تستمر الهدنة المؤقتة لمدة 4 أيام.



وانسحب الطيران الحربي الإسرائيلي من مناطق قطاع غزة الجنوبية، فيما بدأت عملية دخول شاحنات الوقود من مصر إلى غزة عبر معبر رفح.

وتم التوصل يوم الأربعاء إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في القطاع بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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وأعلنت "حماس" أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما يساعد المستشفى الميداني الإماراتي للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن اتفاق الهدنة سيبدأ اليوم صباحًا في الساعة السابعة صباحًا بتوقيت غزة، وذلك بعد توافق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية، برعاية مصرية وقطرية وأمريكية.

وأضاف رشوان، في بيان، أنه في إطار اتفاق الهدنة "سيتم يوميًّا دخول 130 ألف لتر سولار وعدد أربع شاحنات من الغاز من مصر إلى قطاع غزة".

وتابع: "كذلك سيبدأ تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، فور بدء سريان اتفاق الهدنة، حيث سيتم يوميًّا إدخال عدد 200 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه وذلك للمرة الأولى منذ خمسين يومًا".

وأوضح أنه "بالتزامن مع سريان الهدنة، ستواصل مصر استقبالها لمجموعات من الجرحى والأطفال المصابين من أبناء غزة، لعلاجهم بالبلاد".

وأشار إلى أنه "سيتم استقبال الراغبين من الأجانب ومزدوجي الجنسية المحتجزين بقطاع غزة، وتسهيل سفرهم للدول التي يحملون جنسياتها".

واختتم قائلًا: "للمرة الأولى منذ بدء النزاع، سيتم السماح من الجانب المصري ببدء دخول العالقين الفلسطينيين بالبلاد، إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم".