مدير عام مكتبة مصر بالأقصر يبحث سبل التعاون مع وفد الجايكا الياباني

استقبل محمد حساني علي مدير عام مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، وفد الجايكا الياباني؛ لبحث سبل التعاون المشترك لخدمة العملية الثقافية لمجتمع الأقصر.

كما تفقد الوفد قاعات المكتبة المختلفه وذلك بحضور مجموعة الجايكا والكويكا بالمكتبة ومن الجانب الياباني حضر كلا من السيدة شيمادا هيرودا منسق المتطوعين والسيد هيزوموتوميكي والسيد أميره رأفت مسؤول اول برامج.

وأدى الوفد إعجابهم بالمكتبة ودورها في إثراء العملية الثقافية بالأقصر.

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وفي سياق إرساء الثقافة افتتح الدكتور خليفة محمد إبراهيم وكيل وزارة منطقة الأقصر الأزهرية المعرض الفني الأول بجنوب الصعيد "معرض فن وعلوم الصعيد" للموهوبين والمبتكرين والذي أقيم بمكتبة مصر العامة.

في إطار التعاون الوثيق بينهم وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وتحت إشراف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

وحضر المعرض لفيف من قيادات الأزهر الشريف بالأقصر وبمشاركة وكيل وزارة منطقة سوهاج ووكيل وزارة منطقة قنا ووكيل وزارة منطقة أسوان والأستاذ حسن علي مدير التنسيق بالمنطقة الأزهرية بالأقصر والدكتور يحيي عبد السلام مدير عام الأخصائيين الاجتماعيين والأستاذ محمود إبراهيم مدير الشئون القانونية بالمنطقة الأزهرية والأستاذ طارق عبد الكريم نائبا عن مدير مكتبة مصر العامة السيد محمد حساني ومسؤلي مكتب دعم الابتكار وريادة الأعمال بجنوب الصعيد.

وضم المعرض عددا من اللوحات الفنية والكتب القيمة وبعض المجسمات للمساجد ومعبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري بمشاركة من طلاب الأزهر الشريف على مستوى المحافظة.