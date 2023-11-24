الإعدام هو الحل، زيادة كبيرة في أعداد الأغنام بأستراليا

أزمة غريبة تواجه أستراليا، ففي الوقت الذي تبحث فيه دول كثيرة عن الغذاء، وخاصة اللحوم، يعاني المزارعون في أستراليا من زيادة في أعداد الأغنام، للدرجة التي دفعتهم إلى التخلص منها بالإعدام، أو التخلي عنها لتوفير التكاليف بدلا من تربيتها في المزرعة.

أسعار لحم الضأن

وكشفت البيانات التي قدمتها شركة اللحوم والماشية الأسترالية (MLA) أن أسعار لحم الضأن انخفضت بنسبة 70% خلال العام الماضي إلى 1.23 دولار للكيلوجرام.

ووفق تقرير لـ"CNBC" الأمريكية، قال تيم جاكسون، محلل الإمدادات العالمية في "MLA": "شهدت أستراليا عدة مواسم جيدة للغاية خلال السنوات القليلة الماضية، مما يعني أن قطيع الأغنام وصل إلى 78.75 مليون رأس، وهو الأكبر منذ عام 2007".

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هطول الأمطار

وفي مقدمة أسباب ارتفاع أعداد قطيع الأغنام خلال السنوات الثلاث الماضية من هطول الأمطار فوق المتوسط في المناطق التي ترعى الأغنام في أستراليا، مثل نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.. ويعتبر هطول الأمطار مثاليًا لزراعة العشب، مما يساعد على تغذية وتربية الماشية.

أوضحت إحصائيات "MLA" أنه من المتوقع أن ينمو قطيع الأغنام في أستراليا بنسبة 23% من أدنى مستوى له منذ 100 عام في عام 2020.

انخفاض أسعار الماشية

وبناء على ذلك، أدى فائض المعروض من الأغنام إلى انخفاض أسعار الماشية، مما يمثل انعكاسًا للمكاسب غير المتوقعة التي تمتع بها المزارعون من أسعار لحم الضأن القياسية قبل ثلاث سنوات.

وتمثل الأسعار المخفضة ضربة مزدوجة للمزارعين، الذين يتعين عليهم الآن إطعام عدد أكبر من القطيع لفترة أطول، بالإضافة إلى تحول الظروف الجوية نحو الأسوأ هذا العام.

أكثر الشهور جفافًا

وقد شهدت أستراليا أكثر شهر جفافًا على الإطلاق خلال سبتمبر، بحسب مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي.

فيما حذر المكتب في نوفمبر من أن ظاهرة النينيو ستستمر ومن المحتمل حدوث حدث إيجابي قوي ثنائي القطب في المحيط الهندي (IOD)، مما يشير إلى أن الأشهر القليلة المقبلة ستظل حارة وجافة نسبيًا.

سوء الأحوال الجوية

وهناك مخاوف من أن يؤدي سوء الأحوال الجوية إلى تقليل إمدادات الأعلاف.

ونظرا لذلك، يحاول المزارعون تقليل قطعانهم، وهو ما قد يشمل إرسال الماشية إلى المسالخ ومصانع اللحوم.

وتعتبر أستراليا، أكبر منتج ومصدر للحوم الأغنام في العالم، وقد أدى فائض العرض إلى فرض ضغوط هبوطية على أسعار لحوم الجملة العالمية.