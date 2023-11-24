قصف عنيف ومعارك غير مسبوقة بين المقاومة وقوات الاحتلال قبل ساعات من الهدنة (فيديو)

أفادت مصادر فلسطينية بأن قتالا عنيفا يجري حاليا بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في جباليا وبيت لاهيا وحي الشيخ رضوان، قبل ساعات من دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ.

وبحسب المصادر، فإن قتالا شديدا "يجري بين المقاومة وقوات الاحتلال في مشروع بيت لاهيا بالقرب من بنك فلسطين".

كما تجري اشتباكات ضارية في جباليا، حيث ينفذ الطيران الحربي الإسرائيلي حزاما ناريا عنيفا وغارات متواصلة شرق معسكر جباليا شمالي القطاع.

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#فيديو| اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محيط مخيم جباليا شمال قطاع غزة pic.twitter.com/spnvcMAboh — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 23, 2023

ويكشف الاحتلال غاراته العنيفة والمتتالية ويطلاق قنابل ضوئية وقنابل فسفور بالتزامن مع قصف متواصل، على مخيم جباليا.

#فيديو| غارات عنيفة ومتتالية وإطلاق قنابل ضوئية وقنابل فسفور بالتزامن مع قصف متواصل، كل هذه الأحداث يشهدها مخيم جباليا في هذه الأثناء pic.twitter.com/fFVMTQKdpB — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 23, 2023

كما تجري معارك شرسة وغير مسبوقة في "أرض الشنطي" شمال حي الشيخ رضوان.

كما تدور اشتباكات عنيفة غرب خان يونس، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق القذائف من البوارج الحريبة، بحسب مصادر محلية.

كما تجري اشتباكات عنيفة في محيط الشيخ زايد ومنطقة قليبو شمال غزة.

وأفاد شهود أن اشتباكات شديدة تجري بين "المقاومة وقوات الاحتلال في منطقة المغراقة شمالي النصيرات".

#فيديو| الاستهداف الأخير على مخيم النصيرات pic.twitter.com/ZJNvnQ1Y1C — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 23, 2023

وأظهر مقطع فيديو اشتعال النيران في مخيم النصيرات جراء الاستهداف الأخير على المخيم قبل ساعات من دخول الهدنة حيز التنفبذ.