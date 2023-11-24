قصف عنيف ومعارك غير مسبوقة بين المقاومة وقوات الاحتلال قبل ساعات من الهدنة (فيديو)
أفادت مصادر فلسطينية بأن قتالا عنيفا يجري حاليا بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في جباليا وبيت لاهيا وحي الشيخ رضوان، قبل ساعات من دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ.
وبحسب المصادر، فإن قتالا شديدا "يجري بين المقاومة وقوات الاحتلال في مشروع بيت لاهيا بالقرب من بنك فلسطين".
كما تجري اشتباكات ضارية في جباليا، حيث ينفذ الطيران الحربي الإسرائيلي حزاما ناريا عنيفا وغارات متواصلة شرق معسكر جباليا شمالي القطاع.
ويكشف الاحتلال غاراته العنيفة والمتتالية ويطلاق قنابل ضوئية وقنابل فسفور بالتزامن مع قصف متواصل، على مخيم جباليا.
كما تجري معارك شرسة وغير مسبوقة في "أرض الشنطي" شمال حي الشيخ رضوان.
كما تدور اشتباكات عنيفة غرب خان يونس، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق القذائف من البوارج الحريبة، بحسب مصادر محلية.
كما تجري اشتباكات عنيفة في محيط الشيخ زايد ومنطقة قليبو شمال غزة.
وأفاد شهود أن اشتباكات شديدة تجري بين "المقاومة وقوات الاحتلال في منطقة المغراقة شمالي النصيرات".
وأظهر مقطع فيديو اشتعال النيران في مخيم النصيرات جراء الاستهداف الأخير على المخيم قبل ساعات من دخول الهدنة حيز التنفبذ.
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