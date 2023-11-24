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ثقافة وفنون

إذاعة القرآن الكريم تُحيي ذكرى رحيل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري

الحصري، فيتو
الحصري، فيتو

كشفت إذاعة القرآن الكريم عن الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات القرآن المجود اليوم الجمعة 10 جمادى الأولى 1445 هجرية.. والتي تأتي إحتفاءً بذكري رحيل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.. والذي يصادف اليوم 24 نوفمبر..

 

تلاوات القرآن المجود يوم الجمعة 10 جمادى الأولى 1445 هجرية

وتستهل تلاوات القرآن المجود اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ 40: 6 (ص)  بتلاوة للشيخ  محمود خليل الحصرى  وما تيسر من سورة إبراهيم  5ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورة يوسف (بمناسبة ذكراه) 30 ق

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45: 9 (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورتى الانفطار- المطففين 10 ق
 


وتذاع الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة هذه المرة للشيخ  محمود خليل الحصري.

29: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورتي البلد- البينة   30ق

09: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ السيد متولى عبد العال وما تيسر من سورة النور   15ق


18: 16 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  محمود خليل الحصري وما تيسر من سورة الإسراء   ( بمناسبة ذكراه )   24ق
17:01( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى  وما تيسر من سورة هود    25ق
18:22( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورتي العنكبوت - الروم ( بمناسبة ذكراه )   30ق

19:35( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورة الصف   ( بمناسبة ذكراه) 15ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورة الأحزاب 


01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ سيد عطية ندا وما تيسر من سورة الشورى   15ق

02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ صلاح عبد الرحمن وما تيسر من سورة الفرقان  15ق


03:50(بعد منتصف الليل) للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى لقمان / السجدة     24ق
 


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الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات القرآن المجود إذاعة القرأن إذاعة القرآن الكريم الشيخ محمود خليل الحصري الشيخ اسماعيل الطنطاوي تلاوات القرآن المجود محمود خليل الحصري محمد رفعت

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