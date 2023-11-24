الجمعة 24 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

مايا دياب: أرض لبنان لا نشاطرها مع أحد

مايا دياب، فيتو
مايا دياب، فيتو

لبنان، علقت الفنانة اللبنانية مايا دياب على الأوضاع الحالية في بلدها لبنان.

 

وكتبت مايا دياب في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: أرض لبنان هي أرض لبنانية فقط ونحن لا نشاطرها مع أحد ولا نريد مشاطرتها مع أحد ولو كان في رجال بها لبلد ما كانوا خلوها أرض مستباحة لأحد.

 

أضافت: نحن نحب ونقف جنب شعوب أخرى ولكن أرضي هي أرضي ونقطة على السطر.. افهموا بقى.. #لبنان_أولًا #لبنان #صار_الوقت".

 

وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت الخميس، إطلاق ٢٠ صاروخًا باتجاه مواقع للاحتلال الإسرائيلي قبالة القطاع الأوسط من جنوب ‎لبنان.

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وردت قوات الاحتلال بشن غارات لمقاتلات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط من جنوب ‎لبنان.

 

حزب الله ينعى 5 من مقاتليه

 وفي السياق ذاته، نعى حزب الله رسميًّا 5 من مقاتليه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء في البرلمان اللبناني، في غارة شنها الاحتلال في جنوب لبنان، في ضربة قوية تفتح الباب أمام تصعيد كبير. 

 

وأعلن الحزب في إعلانات متتالية أنه بـ"مزيد من الفخر والاعتزاز.. تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس محمد رعد “سراج” (نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان محمد رعد) من بلدة جباع في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد خليل جواد شحيمي "سراج" من بلدة مركبا في جنوب لبنان.. والشهيد المجاهد أحمد حسن مصطفى "ملاك حولا" من بلدة حولا في جنوب لبنان.. والشهيد المجاهد محمد حسن أحمد شري "كربلا" من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان والشهيد المجاهد بسام علي كنجو "أبو حسين ثائر" من بلدة شقرا في جنوب لبنان".

وتشهد الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار والقذائف بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر.

 

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لبنان مايا دياب الاحتلال الإسرائيلي غزة فلسطين

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