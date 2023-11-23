باتشيكو يستعين بخبرة نجوم الأهلي والزمالك في مواجهة مازيمبي

أوضح باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز أن الفريق يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين والأسماء التي سبق لها لعب دوري الأبطال ولها الكثير من الخبرات، وعلى ثقة بأن لاعبيه لديهم القدرة على الفوز وسعيد بالروح المعنوية للمجموعة بالكامل.

أكد المدير الفني أن بيراميدز يغيب عنه مجموعة مهمة من اللاعبين مثل وليد الكرتي ومصطفى فتحي وإسلام عيسى وإبراهيم عادل وعلي جبر، ولم تكن هناك فرصة سابقا للعب بشكل كامل، ولكن دائما هو يحترم المجموعة ويثق في كل اللاعبين وقدرتهم على تعويض الغيابات وعلى ثقة بأنهم سيؤدون بصورة جيدة ويحققون الفوز في أولى المباريات، وبالطبع وجودهم كان سيكون مهما ولكن في النهاية يجب التعامل مع الوضع الحالي.

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باتشيكو أشار إلى أن بيراميدز بالقوة التي يمتلكها والمجموعة وتركيزها يعطيه أمل كبير في الفوز باللقب، رغم صعوبة المجموعة وما سيجعل الفريق يظهر بصورة أفضل هو الشغف واللعب من أجل تحقيق شيء كبير في البطولة، ولدينا فريق قوي قادر بطموحاته وأحلامه وأهدافه أن يصعد من دور المجموعات وينافس على اللقب في النهاية.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي

ويستضيف فريق نادي بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي غد الجمعة 24 نوفمبر الجاري في السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إطار أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ومازيمبي

وتذاع مباراة بيراميدز ومازيمبي علي قناة بي إن سبورتس beIN Sports الناقل الحصري للبطولة بالشرق الأوسط.

حكام مباراة بيراميدز ومازيمبي

ويدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.

ويراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.

قائمة بيراميدز

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة مازيمبي في إطار بطولة دوري الأبطال.

ويحل مازيمبي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي

واختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته، اليوم، الخميس، استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة، دوري أبطال أفريقيا



وشارك جميع اللاعبين في التدريب الختامي وأظهروا حماسا كبيرا للمشاركة أمام الفريق الكونغولي في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات بأبطال إفريقيا.

وتأهل بيراميدز لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الجيش الرواندي بستة أهداف مقابل هدف في إياب دور ال32 من البطولة، وبعد التعادل سلبيا في الذهاب بكيجالي.

وأقيم اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي

وتقرر أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارسه اللون الأصفر الكامل، فيما يظهر مازيمبي بالقميص الأبيض في الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

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وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة وصول كلا الفريقين إلى ملعب المباراة قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف على أقصى تقدير، مع تسليم التشكيلات لمراقب اللقاء بمجرد الوصول للملعب.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، ومحمد نجم مساعد الرئيس التنفيذي.