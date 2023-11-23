شبانة: لا أفهم الاتهامات ضد حسام غالي في رحيل عبد الحفيظ عن الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك شائعات كثيرة وأخبار غير صحيحة، حول حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "البعض ربط رحيل سيد عبد الحفيظ بأنه من جانب حسام غالي، فمن هو رئيس النادي والمشرف على كرة القدم، فالكلام غير منطقي مطلقا بشأن تسبب غالي في رحيل عبدالحفيظ وتعيين خالد بيبو بدلا منه".

وأضاف: "لا أعرف من السبب وراء كثرة الأقاويل ونشر الشائعات حول حسام غالي أمام الجماهير الأهلاوية، ومستغرب من جمهور الأهلي الذي ينساق في بعض الأوقات وراء هذا الشائعات".

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وواصل: "سبق واتخذ صالح سليم رئيس النادي الأهلي، قرارا بإبعاد شقيقه طارق سليم عن لجنة الكرة بالنادي، ولذلك لا أفهم الاتهامات التي تطول حسام غالي في قصة رحيل سيد عبدالحفيظ".

وأكد: "هناك البعض يحاول إثارة الجدل دائما حول حسام غالي، وأتمنى خروجه للتصريح بأنه لا يفكر في رئاسة النادي مستقبلا".



وعلى صعيد آخر، يبدأ دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا غدا الجمعة في النسخة الجديدة لموسم 2023/2024، ويعد النادي الأهلي هو حامل لقب البطولة.





وفي التقرير التالي نعرض لكم أبرز المتوجين ببطولة دوري أبطال إفريقيا في القرن الحالي قبل بداية دور المجموعات:

الفائزين بدوري أبطال إفريقيا في القرن الحالي



2000 هآرتس الغاني

2001 الأهلي

2002 الزمالك

2003 إنييمبا النيجيري

2004 إنيمبا النيجيري

2005 الأهلي

2006 الأهلي

2007 النجم الساحلي التونسي

2008 الأهلي

2009 مازيمبي الكونغولي

2010 مازيمبي الكونغولي

2011 الترجي التونسي

2012 الأهلي

2013 الأهلي

2014 وفاق سطيف الجزائري

2015 مازيمبي الكونغولي

2016 صن داونز الجنوب أفريقي

2017 الوداد المغربي

2018 الترجي التونسي

2019 الوداد المغربي

2020 الأهلي

2021 الأهلي

2022 الوداد المغربي

2023 الأهلي المصري