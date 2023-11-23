شبانة: لا أفهم الاتهامات ضد حسام غالي في رحيل عبد الحفيظ عن الأهلي
أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك شائعات كثيرة وأخبار غير صحيحة، حول حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.
وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "البعض ربط رحيل سيد عبد الحفيظ بأنه من جانب حسام غالي، فمن هو رئيس النادي والمشرف على كرة القدم، فالكلام غير منطقي مطلقا بشأن تسبب غالي في رحيل عبدالحفيظ وتعيين خالد بيبو بدلا منه".
وأضاف: "لا أعرف من السبب وراء كثرة الأقاويل ونشر الشائعات حول حسام غالي أمام الجماهير الأهلاوية، ومستغرب من جمهور الأهلي الذي ينساق في بعض الأوقات وراء هذا الشائعات".
وواصل: "سبق واتخذ صالح سليم رئيس النادي الأهلي، قرارا بإبعاد شقيقه طارق سليم عن لجنة الكرة بالنادي، ولذلك لا أفهم الاتهامات التي تطول حسام غالي في قصة رحيل سيد عبدالحفيظ".
وأكد: "هناك البعض يحاول إثارة الجدل دائما حول حسام غالي، وأتمنى خروجه للتصريح بأنه لا يفكر في رئاسة النادي مستقبلا".
وعلى صعيد آخر، يبدأ دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا غدا الجمعة في النسخة الجديدة لموسم 2023/2024، ويعد النادي الأهلي هو حامل لقب البطولة.
وفي التقرير التالي نعرض لكم أبرز المتوجين ببطولة دوري أبطال إفريقيا في القرن الحالي قبل بداية دور المجموعات:
الفائزين بدوري أبطال إفريقيا في القرن الحالي
2000 هآرتس الغاني
2001 الأهلي
2002 الزمالك
2003 إنييمبا النيجيري
2004 إنيمبا النيجيري
2005 الأهلي
2006 الأهلي
2007 النجم الساحلي التونسي
2008 الأهلي
2009 مازيمبي الكونغولي
2010 مازيمبي الكونغولي
2011 الترجي التونسي
2012 الأهلي
2013 الأهلي
2014 وفاق سطيف الجزائري
2015 مازيمبي الكونغولي
2016 صن داونز الجنوب أفريقي
2017 الوداد المغربي
2018 الترجي التونسي
2019 الوداد المغربي
2020 الأهلي
2021 الأهلي
2022 الوداد المغربي
2023 الأهلي المصري
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