الحديدي: كهربا الأقرب لقيادة هجوم الأهلي أمام ميدياما، وهذه نصيحتي لـ كولر

الأهلي، أكد عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، أصبح يُغازل جماهير الفريق دائمًا في الملاعب، مشيرًا إلى أن أداء المدرب السويسري أصبح فيه غرور وتعالٍ، وكان يحتفل قبل المباريات معهم وحدث ذلك أمام صنداونز في لقاء الإياب بالقاهرة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "المفترض أن يحتفل المدرب بالفوز بعد المباراة، لكن كولر يتوجه للجماهير كثيرًا قبل المباريات وشاهدت ذلك في لقاء اتحاد العاصمة، ثم صنداونز".

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وأضاف: "موديست كان يتدرب بقوة بدنيًّا وفنيًّا طوال الأيام الماضية، وخسر الكثير من وزنه، وننتظر مشاهدته بشكل أفضل في الملعب، لأن الأهلي يحتاج إلى هداف في المنافسات المقبلة، وسبق وصبر مانويل جوزيه على المهاجم الأنجولي فلافيو، وكولر يريد منح المهاجم الفرنسي فرصة آخرى للظهور بشكل أفضل".

وواصل: "محمود عبد المنعم كهربا الأفضل لقيادة هجوم الأهلي أمام ميدياما الغاني، وهو عندما يبتعد عن الملاعب يكون لديه رغبة عارمة في المشاركة وتسجيل الأهداف".

وأكمل: "لا بد أن يكون هناك جلسة بين الخطيب وكولر لتصحيح الأمور وإعادة المدرب للصواب، وأن يعود للتواضع من أجل تحقيق المزيد من الألقاب في الفترة المقبلة.. اتمنى أن يعيد المدرب حساباته في المرحلة القادمة".

وواصل: "الأهلي عليه الفوز على ميدياما الغاني بفارق ثلاث أهداف على أقل تقدير، وأتمنى أن يلعب الفريق بإيجابية ويعطي إنذار شديد اللهجة لمنافسيه".

وأتم: "الأهلي عليه استغلال قدرات بيرسي تاو في الجبهة اليسرى، وكذلك الاعتماد على محمد هاني في الجبهة اليمنى".

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء غدا السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وميديما الغاني

وتذاع مباراة الأهلى وميدياما الغاني على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغاني إلى حكم الساحة على بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية

الأهلي التقى مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس أوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز فيها المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الإفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتي كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

الأهلي في المجموعة الرابعة

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الرابعة التي تضم كلًّا من:

شباب بلوزداد الجزائري.

يانج أفريكانز التنزاني.

ميدياما الغاني.