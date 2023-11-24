مدرب منتخب فلسطين: هدفنا التأهل للمرحلة النهائية لكأس العالم وبطولة آسيا

منتخب فلسطين، علق مكرم دبوب، المدير الفني لمنتخب فلسطين الأول لكرة القدم، على المباريات التي خاضها فريقه في تصفيات آسيا المزدوجة، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وكأس آسيا.

وقال دبوب في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "قدمنا أداءً جيدًا أمام لبنان وأستراليا رغم الفترة الصعبة التي عاشها جميع اللاعبين، وقدمنا أداءً يشرف الكرة الفلسطينية والمقبل، وأتمنى العمل بنفس التركيز والروح خلال الفترة المقبلة، لأن هدفنا التأهل للمرحلة النهائية لكأس العالم وبطولة آسيا".

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وأضاف: "طموحنا في التصفيات أن نلعب المباريات بتوازن، وأهم شيء أن يكون اللاعبين خلال فترة التوقف المقبلة جاهزين دون أي إصابات، وأتمنى أن نشرف الكرة الفلسطينية".

وخسر منتخب فلسطين أمام نظيره الأسترالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بالكويت ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18 من رأسية هاري سوتار بعد عرضية من زميله كريج جودوين عقب ركلة ركنية.

ودخل لاعبو منتخب فلسطين أرضية ملعب إستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، بالكوفية لدعم بلادهم ضد العدوان الإسرائيلي.

ترتيب مجموعة فلسطين وأستراليا في تصفيات كأس العالم

وبهذه النتيجة حافظت أستراليا على صدارة المجموعة التاسعة برصيد ست نقاط من مباراتين يليها لبنان برصيد نقطتين بعد تعادله في وقت سابق مع مضيفه منتخب بنجلاديش 1-1، وحل المنتخب الفلسطيني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة متساويا مع بنجلاديش التي تتذيل المجموعة بفارق الأهداف.

ويتأهل أول فريقين من المجموعات التسع للدور الثالث من تصفيات كأس العالم وفي ذات الوقت تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

فلسطين ضد أستراليا

أقيمت المباراة ملعب إستاد جابر الأحمد الدولي بالعاصمة الكويتية الكويت، بعد رفض الاتحاد الآسيوي إقامة المباراة في الجزائر نظرا لصعوبة إقامتها في فلسطين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.

منتخب فلسطين كان قد استهل مشواره بتعادل سلبي أمام لبنان، ليحصد كل منهما نقطة واحدة في سباق المجموعة.