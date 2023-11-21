منتخب فلسطين يخسر بهدف أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم
خسر منتخب فلسطين أمام نظيره الأسترالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بالكويت اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027.
جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18 من رأسية هاري سوتار بعد عرضية من زميله كريج جودوين عقب ركلة ركنية.
ودخل لاعبو منتخب فلسطين أرضية ملعب إستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، بالكوفية لدعم بلادهم ضد العدوان الإسرائيلي.
ترتيب مجموعة فلسطين وأستراليا في تصفيات كأس العالم
وبهذه النتيجة حافظت أستراليا على صدارة المجموعة التاسعة برصيد ست نقاط من مباراتين يليها لبنان برصيد نقطتين بعد تعادله في وقت سابق مع مضيفه منتخب بنجلاديش 1-1، وحل المنتخب الفلسطيني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة متساويا مع بنجلاديش التي تتذيل المجموعة بفارق الأهداف.
ويتأهل أول فريقين من المجموعات التسع للدور الثالث من تصفيات كأس العالم وفي ذات الوقت تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.
فلسطين ضد أستراليا
أقيمت المباراة ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالعاصمة الكويتية الكويت، بعد رفض الاتحاد الآسيوي إقامة المباراة في الجزائر نظرا لصعوبة إقامتها في فلسطين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.
منتخب فلسطين كان قد استهل مشواره بتعادل سلبي أمام لبنان، ليحصد كل منهما نقطة واحدة في سباق المجموعة.
بينما استطاع منتخب أستراليا اقتناص الـ3 نقاط من موقعة بنجلادش واحتلال صدارة المجموعة التاسعة بتصفيات كأس العالم.
تشكيل منتخب فلسطين أمام لبنان
وجاء تشكيل منتخب فلسطين في مواجهة لبنان كالتالي:
حراسة المرمى: رامي حمادة.
خط الدفاع: مصعب البطاط - محمود أبو وردة - محمد صالح - ميلاد تيرمانيني - كاميلو سالدانيا.
خط الوسط: عدي دباغ - محمد يامين - تامر صيام.
الهجوم: جابر عطا - صالح شحادة.
وجلس محمود وادي لاعب المقاولون العرب على دكة بدلاء منتخب فلسطين خلال هذه المباراة.
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