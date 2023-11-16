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رياضة

تصفيات كأس العالم 2026، تعادل سلبي بين فلسطين ولبنان

فلسطين ولبنان، فيتو
فلسطين ولبنان، فيتو

سيطر التعادل السلبي على مواجهة منتخبي لبنان وفلسطين، اليوم الخميس، على ملعب خالد بن محمد في الشارقة، في الجولة الأولى بالمجموعة التاسعة في الدور الثاني لتصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

ولم ينجح كلا الفريقين في ترجمة الفرص السانحة إلى أهداف طوال 90 دقيقة من اللقاء، لينتهي بالتعادل السلبي، ويحصل كل فريق على نقطة في مستهل مشواره بالتصفيات.

تفاصيل مباراة فلسطين ولبنان

وجاءت أولى المحاولات للبنان عبر حسن معتوق عقب تسديدة من خارج المنطقة مرت بجانب مرمى الحارس رامي حمادة.

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وسدد ماجد عثمان لكنها مرت بجانب المرمى، وكاد عدي الدباغ أن يفتتح التسجيل لكنه كان في موقف متسلل.

وكاد المنتخب الفلسطيني أن يفتتح التسجيل بعد دربكة داخل المنطقة أنقذها دفاع لبنان في اللحظات الأخيرة.

وسدد علي الحاج كرة من خارج المنطقة مرت بجانب المرمى، ثم صوب الدباغ كرة أنقذها مصطفى مطر.

يشار إلى أن المنتخب الأسترالي يتصدر المجموعة التاسعة برصيد 3 نقاط، عقب تغلبه على بنجلاديش (7-0) في وقت سابق.

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