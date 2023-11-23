الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رياضة

مدرب جامبيا: الركراكي سيحصل على جائزة الأفضل ومحمد صلاح ينافس نجوم المغرب

وليد الركراكي, فيتو
وليد الركراكي, فيتو

أكد البلجيكي توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب جامبيا، أن جائزة أفضل لاعب في إفريقيا ستكون الأقرب للاعب من المغرب بعد العروض المميزة لمنتخب أسود الأطلس في كأس العالم 2022 الذي أقيم في قطر.

 

وقال المدرب البلجيكي في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "سفيان أمرابط وبونو وحكيمي مرشحين للجائزة لكن هناك محمد صلاح فهو لاعب عالمي منذ مدة طويلة وهناك أيضا ساديو ماني لاعب مميز".

 

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وأضاف: "يعجبني ما يقدمه النيجيري فيكتور أوسيمين مع فريقه نابولي الإيطالي وهو مرشح أيضا للجائزة".

 

وليد الركراكي سيحصل على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا

وأشاد البلجيكي توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب جامبيا، بـ  وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم بعد ما حققه فى بطولة كأس العالم 2022 التى أقيمت فى قطر.

 

وقال المدرب البلجيكي: " بالنسبة لأفضل مدرب للعام هناك قائمة مختصرة تضم مدربان للأندية وثلاثة مدربين للمنتخبات، ولكنني أعتقد أن وليد الركراكي هو من سيفوز باللقب نظرا لما وصل إليه مع المغرب بالوصول إلى المركز الرابع فى مونديال العالم".

 

وأتم: " فخور جدا لكوني أنا وأليو سيسيه والركراكي في قائمة أفضل مدربي المنتخبات الوطنية وفي العام الماضي كنت من ضمن أفضل ثلاثة مدربين أيضا وهو شرف لي وان كنت أعتقد أن وليد الركراكي هو من سيفوز بلقب أفضل مدرب".

 

قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل 

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن قائمة المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2023.

 

وتواجد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي ضمن القائمة التي شهدت أيضا تواجد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب.

 

 ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن اسم المدرب الفائز بالجائزة يوم 11 ديسمبر المقبل في المغرب.

 

وحدد الكاف يوم 11 ديسمبر المقبل موعدا لحفل الأفضل في إفريقيا لهذا العام الذي سيقام في المغرب.

 

وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023 على أن يتم تحديد المدينة التي تستضيف الحفل في وقت لاحق.

 

كما يتم أيضا خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب.

 

ويتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا.

 

وفاز ساديو ماني نجم منتخب السنغال وبايرن ميونيخ بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للموسم الماضي.

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البلجيكي توم سينتفيت منتخب جامبيا كأس العالم 2022 سفيان أمرابط محمد صلاح ساديو ماني وليد الركراكي منتخب المغرب

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