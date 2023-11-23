الخميس 23 نوفمبر 2023
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رياضة

الفيفا يفتح باب شراء حقوق مونديالي 2026 و2027 للرجال والسيدات في أفريقيا

كأس العالم، فيتو
كأس العالم، فيتو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم - الفيفا، فتح باب التقديم لشراء حقوق بث مباريات بطولتي كأس العالم 2026 للرجال و2027 للسيدات في دول أفريقيا.

وذكر الفيفا عبر موقعه الرسمي، أنه مع انطلاق التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026، أصبح المجال متاحا أمام من يرغب من دول أفريقيا، لتقديم عروض الحصول على حقوق بث نهائيات البطولة، التي تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك في بطولة المونديال القادم، 48 منتخبا للمرة الأولى، بعدما كانت تقام بمشاركة 32 منتخبا.

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وأضاف الفيفا: "بالنظر لتوسيع المشاركة لتشمل 48 منتخبا، فقد أصبحت حصة الاتحاد الأفريقي للعبة 9 منتخبات، بالإضافة لإمكانية انضمام فريق عاشر من القارة، بالنظر إلى أن أحد منتخباتها سيشارك في الملحق العالمي".

وأوضح: "تم فتح الباب للمؤسسات الإعلامية لشراء حقوق بث مباريات مونديال السيدات عام 2027 في أفريقيا، ومن المقرر أن يختار مؤتمر الفيفا والذي سيعقد في 17 مايو المقبل، البلد المستضيف للبطولة".

وكشف الفيفا أن الموعد النهائي لإرسال الطلبات المتعلقة بالبطولتين، هو يوم الأربعاء 13 ديسمبر المقبل.

السعودية تنظم مونديال 2034

أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استضافة السعودية لبطولة كأس العالم 2034.

وقال إنفانتيو في حسابه بانستجرام: "سيتم تنظيم أعظم عرض على وجه الأرض من قبل كندا والمكسيك والولايات المتحدة في عام 2026 - في أمريكا الشمالية ومن المقرر أن تتم استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم FIFA في إفريقيا (المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا) - مع إقامة ثلاث مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية (الأرجنتين، باراجواي، والأوروجواي) - في عام 2030 وفي آسيا (المملكة العربية السعودية) في عام 2034 وستُشارك ثلاث نسخ وخمس قارات وعشر دول في تنظيم المباريات في البطولة وهذا ما يجعل كرة القدم عالمية حقًا".

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الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كأس العالم افريقيا

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