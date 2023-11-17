صلاح ينافس ماني ومحرز على أفضل لاعب في أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة عن قائمته النهائية من 10 لاعبين مرشحين للمنافسة على الجائزة.

وأصبح محمد صلاح لاعب ليفربول، المصري الوحيد المتبقي في القائمة النهائية التي تنافس على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

وشهدت القائمة خروج الثلاثي المصري ولاعبي الأهلي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وينافس على الجائزة كل من:

محمد صلاح (ليفربول)

الجزائري رياض محرز (أهلي جدة)

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الكاميروني أندريه فرانك أنجويسا (نابولي)

الكاميروني فينسنت أبو بكر (بيشكتاش)

المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

المغربي سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد)

المغربي ياسين بونو (الهلال)

المغربي يوسف النصيري (إشبيلية)

النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)

السنغالي ساديو ماني (النصر)

فيما خرج من القائمة كل من:

الجزائري رامي بن سبعيني (بروسيا دورتموند)

البوركينابي إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن)

الإيفواري إبراهيم سانجاري (نوتنجهام فورست)

الإيفواري سيكو فوفانا (النصر)

الكونغولي تشانسيل مبيمبا (أولمبيك مرسيليا)

الكونغولي فيستون ماييلي (بيراميدز)

محمود عبد المنعم "كهربا" (الأهلي)

محمد عبد المنعم (الأهلي)

محمد الشناوي (الأهلي)

الغاني محمد قدوس (وست هام يونايتد)

الغاني توماس بارتي (أرسنال)

الغيني سيرهو جيراسي (شتوتجارت)

المالي يف بيسوما (توتنام هوتسبير)

المغربي عز الدين أوناحي (أولمبيك مرسيليا)

المغربي حكيم زياش (جالاتا سراي)

المغربي يحيى جبران (الوداد)

الناميبي بيتر شالوليلي (ماميلودي صنداونز)

السنغالي بابي ماتار سار (توتنام هوتسبير)

الجنوب إفريقي بيرسي تاو (الأهلي)

التونسي محمد علي بن رمضان (فرينكفاروزي)

الأندية والمنتخبات المرشحة لجوائز الأفضل على مستوى السيدات

وجاءت اختيارات المنتخبات على النحو التالي:

"بوركينا فاسو - بوروندي - غانا - مالاوي - المغرب - نيجيريا - السنغال - جنوب أفريقيا - تنزانيا - زامبيا".

بينما جاءت اختيارات الأندية كالتالي:

"أتلتيكو أبيدجان - هوريكانز الغيني - داركوا ليدي الغاني - إي إس ماندي من مالي - الجيش الملكي وإس سي كازابلانكا من المغرب - ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي - نادي الملكات التنزاني".

كما كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف فى وقت سابق ايضا جدول مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الجولة الأولى

ميدياما الغاني السبت ٢٥ نوفمبر ٩ م.

الجولة الثانية

يانج أفريكانز السبت ٢ ديسمبر ٩م على ملعب بنجامين مكابا بتنزانيا.

الجولة الثالثة

شباب بلوزداد الجزائري في القاهرة السبت ٩ ديسمبر الساعة ٦م.

الجولة الرابعة

شباب بلوزداد الجزائري سيتم تحديدها لاحقا لارتباط الأهلي بالمشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية.