مسئول يكشف لـ CNN: إسرائيل تطلق سراح 39 فلسطينيا غدا الجمعة ضمن صفقة الأسرى

صفقة الأسرى، ذكرت شبكة “CNN” الأمريكية، نقلا عن مسئول إسرائيلي: أن تل أبيب ستطلق سراح 39 فلسطينيا يوم الجمعة في إطار صفقة الرهائن.

طلب بايدن من نتنياهو

وأفاد إعلام إسرائيلي، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية تزامنا مع الهدنة بقطاع غزة.

استئناف العملية الإسرائيلية في غزة

وأكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت: سنستأنف القتال بعد الهدنة ومن المتوقع أن تستمر العملية لمدة شهرين آخرين على الأقل - وذلك وفقا لنبأ عاجل منذ قليل.

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مصير الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم

وكشفت تقارير إعلامية عبرية، اليوم الخميس، عن الطريقة التي تستقبل بها دولة الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الذين ستفرج عنهم حماس غدا في صفقة تبادل الأسرى التي تمت بوساطة مصرية وقطرية.

سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي في معاملة الأسرى المحررين

ومن جانبه، أفاد موقع "أي 24 نيوز العبري"، بأن نائب كبير الأطباء في جيش الاحتلال الإسرائيلي هو من سيكون في استقبال الأسرى الإسرائيليين وسيتم نقلهم من المخرج الحدودي إلى قاعدة القوات الجوية (حتسريم) بالقرب من بئر السبع حيث يتواجد مسئولو الصحة العقلية أيضا للعلاج الأولي".

وأكد تقرير الموقع العبري، أن الأسرى الذين سيطلق سراحهم سيخضعون "في قاعدة "حتسيريم" لعملية أولية من الاختبارات الطبية، ومن هناك سيتم إجراء أول مكالمة هاتفية بينهم وبين عائلاتهم، فيما سيتم بعد ذلك نقلهم بالسيارة أو المروحية حسب الضرورة إلى خمسة مستشفيات حيث سيتم توزيعهم، والمستشفى الرئيسي الذي سيتوجهون إليه هو سوروكا في بئر السبع.

وتجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتبع نهج المحاصرة للأسرى الذين تطلق سراحهم حماس، لأنهم يفضحون كذب الاحتلال الذي قصف أماكن تواجدهم.