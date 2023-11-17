الجمعة 17 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مستشفى مصر للطيران يحصل على اعتماد التميز في السياحة العلاجية

مستشفى مصرللطيران
مستشفى مصرللطيران تحصل على اعتماد التميز في السياحة العلاجية

حصل مستشفى مصر للطيران على اعتماد التميز في السياحة العلاجية Temos-GAHAR edition ليصبح أول مستشفى في جمهورية مصر العربية يحصل على هذا الاعتماد.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية الدولة المصرية نحو ترسيخ موقع مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية في المنطقة لتصبح مصر وجهة أساسية للسياحة العلاجية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وفى ضوء توجيهات وزير الطيران المدنى الفريق محمد عباس حلمى بضرورة توفير كافة الوسائل للاهتمام بالسياحة العلاجية باعتبارها أحد مصادر الدخل القومي.

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مستشفى مصر للطيران الأول بمصر فى الحصول على اعتماد التميز في السياحة العلاجية

مستشفى مصر للطيران الأول بمصر في الحصول على اعتماد التميز في السياحة العلاجية

ومن جانبها قالت الدكتورة كلاوديا ميكا المدير التنفيذي لهيئة Temos وهي هيئة دولية متخصصة فى اعتماد المستشفيات والمراكز الصحية إن المستشفى نجح وبجدارة في استيفاء المعايير المطلوبة والمعتمدة دوليًا من منظمة الأسكوا التى تحرص على الالتزام بمعايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتقديم خدمة متميزة للمرضى الدوليين تحترم اختلاف الثقافات والعادات، طريقة التواصل الآمنة، الإستشارات الطبية، تيسير إجراءات السفر والإقامة وخطة العلاج.

وهنأ المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران العاملين بمستشفى مصر للطيران على هذا الإنجاز الجديد والذى يعد نتاج مجهود كبير مبذول من جميع العاملين بالمستشفى، مؤكدًا أن أعمال التطوير في المستشفى كان لها دور كبير في هذا الإنجاز وهو ما يضع المستشفى في مصاف المستشفيات العالمية فى مجال السياحة العلاجية.

مستشفى مصر للطيران الأول بمصر فى الحصول على اعتماد التميز في السياحة العلاجية

وصرح الدكتور أيمن صلاح رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الطبية بأن هذه الخطوة تتوافق مع توجيهات وزير الطيران المدني والمهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بضرورة التطوير المستمر في الخدمات المقدمة للعاملين بالطيران وأسرهم كذلك النهوض بمستوى الخدمات الصحية لتصبح المستشفى قادرة على الوصول للعالمية من خلال برنامج السياحة العلاجية.

كما وجه صلاح الشكر والتقدير لوفد Temos على الملاحظات التي أبدوها في مختلف خطوات الاعتماد مما سيكون له أكبر الأثر في استمرار المستشفى في تطوير الخدمات الصحية المقدمة لجميع المتعاملين معها سواء محليًا أو دوليًا وإقليميًا.

كما نجح المستشفى في استيفاء أحد متطلبات اعتماد التميز في السياحة العلاجية ومنها إنشاء وحدة المرضى الدوليين IPD والتى سيكون من اختصاصها استقبال المرضى من جميع أنحاء العالم الراغبين في تلقي العلاج داخل مصر ليصبح المستشفى وجهة جاذبة للسياحة العلاجية في المنطقة.

مستشفى مصر للطيران الأول بمصر فى الحصول على اعتماد التميز في السياحة العلاجية

جدير بالذكر بأن المستشفى اجتاز جميع مراحل الاعتماد ومنها نجاحها في تنفيذ برنامج التنمية المستدامة والذي أحد محاوره الحفاظ على البيئة، حيث بدأ المستشفى فى إتخاذ عدد من الإجراءات منها:

- استبدال المواد الضارة بالبيئة بأخرى صديقة للبيئة وعلى سبيل المثال استبدال الشنط المستخدمة لصرف العلاج والمصنعة من البلاستيك الضار بالبيئة بأخرى ورقية.

- منع استخدام الأكواب البلاستيكية للشرب واستبدالها بأخرى ورقية حفاظًا على البيئة وصحة وسلامة العاملين والمرضى.

- التوجيه المستمر للعاملين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء.

- البدء فى تنفيذ خطوات برنامج فصل النفايات قبل التخلص منها حتى يمكن فرز النفايات القيمة وإعادة تدويرها مما يؤدي إلى تحسين مستوى استخدام الموارد وتقليل كمية القمامة حفاظًا على البيئة.

- ترشيد استخدام الأوراق بالمستشفى.

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