زمالك 2007 يفوز على سموحة بهدفين في بطولة الجمهورية
فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، على سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين.
أهداف مباراة الزمالك وسموحة
وأحرز هدفي الفوز لفريق الزمالك كل من، أحمد حسن وحسام عاشور التقي.
أحداث مباراة الزمالك وسموحة
وقدم لاعبو الزمالك مستوى مميز خلال المباراة، وشهد الشوط الأول فرص عديدة للفريق الأبيض نتج عنها تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 40 عن طريق أحمد حسن بخلاف إهدار بعض الفرص المحققة.
وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان المحاولات الهجومية، ونجح سموحة في إدراك التعادل من ركلة جزاء، كاد عمر عبد العزيز حارس مرمى الأبيض أن يتصدى لها، قبل أن يفرض الزمالك سيطرته ويستحوذ على الكرة، لينجح حسام عاشور التقي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 73، وأهدر لاعبو الفريق الأبيض عدة فرص كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة.
ويقود فريق 2007 كل من، أحمد رزق مديرًا فنيًا، حمدي صالح وأحمد محمد جمال مدربين مساعدين، ياسر سعد مدربًا لحراس المرمى، مجدي قاصد إداريًا، محمد عبد الودود مخططًا للأحمال، إبراهيم عبد الرحمن إصابات وتأهيل، سيد جاد مهمات.
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