انتهت 10 مباريات في الأسبوع الحادي عشر من مسابقة دوري الجمهورية مواليد 2007 بنتائج مفاجئة، حيث أتت ب5 فوز داخل الأرض ومثلها خارج الأرض.

وجاءت النتائج علي النحو التالي:

نتائج الأسبوع الحادي عشر من دوري الجمهورية 2007

زمالك 2007 يفوز على سموحة بهدفين في بطولة الجمهورية

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، على سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين.

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أهداف مباراة الزمالك وسموحة

وأحرز هدفي الفوز لفريق الزمالك كل من، أحمد حسن وحسام عاشور التقي.

أحداث مباراة الزمالك وسموحة

وقدم لاعبو الزمالك مستوى مميز خلال المباراة، وشهد الشوط الأول فرص عديدة للفريق الأبيض نتج عنها تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 40 عن طريق أحمد حسن بخلاف إهدار بعض الفرص المحققة.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان المحاولات الهجومية، ونجح سموحة في إدراك التعادل من ركلة جزاء، كاد عمر عبد العزيز حارس مرمى الأبيض أن يتصدى لها، قبل أن يفرض الزمالك سيطرته ويستحوذ على الكرة، لينجح حسام عاشور التقي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 73، وأهدر لاعبو الفريق الأبيض عدة فرص كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة.

ويقود فريق 2007 كل من، أحمد رزق مديرًا فنيًا، حمدي صالح وأحمد محمد جمال مدربين مساعدين، ياسر سعد مدربًا لحراس المرمى، مجدي قاصد إداريًا، محمد عبد الودود مخططًا للأحمال، إبراهيم عبد الرحمن إصابات وتأهيل، سيد جاد مهمات.

الهبوط من القسم الأول إلى القسم الثاني

وتهبط الـ 6 فرق الأخيرة من دوري الجمهورية للشباب 2003 إلى دوري الدرجة الأدنى للشباب 2024-2025.

كما تهبط 5 فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2005 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

ويهبط عدد ثلاث فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2006 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

كما يهبط عدد 6 فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2007 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

وتهبط ثلاث فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2008 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

وأخيرا يهبط عدد فريقان صاحبا المركزين الأخيرين من دوري الجمهورية 2009 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

الصعود من القسم الثاني إلى القسم الأول

ويتم تنظيم دورة من دور واحد قبل بداية موسم 2024-2025، لكل مرحلة سنية بين أوائل القسم الثاني للشباب والناشئين، مع الأندية الثلاثة الأوائل الصاعدين كفريق أول إلى مسابقات القسم الأول.

“أول مجموعة القاهرة - أول مجموعة بحري - أول مجموعة الصعيد” لكل مرحلة سنية بالإضافة إلى الثلاثة أندية الصاعدة أنديتها من دوري القسم الثاني أ للدوري الممتاز وعلى حسب تلك النتائج يتم صعود الثلاثة أندية الأوائل منهم لدوري الجمهورية القسم الأول للشباب والناشئين موسم 2024 -2025.