في عيد ميلاد داوود عبد السيد، الناقد محمود قاسم: مؤلف يصنع البهجة وأعماله تجعل المشاهد يفكر

داوود عبد السيد، يصادف اليوم ٢٣ نوفمبر عيد ميلاد المؤلف والمخرج السينمائي داوود عبد السيد الذي أبدع العديد والعديد من الأعمال الفنية المتميزة، وفي عيد ميلاده تحدث الناقد السينمائي محمود قاسم عن داوود عبد السيد مؤكدًا أنه من أشد المعجبين به وأنه فنان مثقف.

وأشار محمود قاسم إلى أن داوود عبد السيد مؤلف سينمائي أي أنه يكتب الأفلام التي يخرجها وبالتالي فإنها تحمل وجهة نظره فيما يعرف بسينما المؤلف، وقال قاسم: "كنت دايمًا بردد إنه عيب أن يبقى في داوود عبد السيد وإنه يكون قاعد في بيته من غير شغل"، مشيرًا إلى أن هذا ما دفعه للاعتزال، ووجه قاسم لعبد السيد رسالة قائلًا “ربنا يخليك لنا.. وإحنا نعزي السينما المصرية إن كل سنة مش بيبقى فيها فيلم ليك وإنت على قيد الحياة”.

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تجربة داوود عبد السيد الإخراجية

وقال الناقد محمود قاسم أن أفضل ما في أعمال داوود عبد السيد أنها تجعل المشاهد يفكر وهو يشاهد الفيلم، كما أنه صانع بهجة وهو ما يتضح جليًا في فيلم الكيت كات فهو فيلم مبهج ويحمل فكر في الآن ذاته، وهناك أفلام أخرى من أفلامه يصل داوود بالمشاهد من خلالها إلى حد الفلسفة، ويدفع المشاهد للتفكير في مسألة حياته، كما كان واضحًا في فيلم أرض الخوف، وأضاف أن داوود عبد السيد يتعامل مع الزمن بصورة متميزة، وقدم مجموعة من الأفلام الهامة، وأشار قاسم إلى أنه حضر العرض الخاص لفيلم الكيت كات مؤكدًا أن السينما حينها كانت ممتلئة عن آخرها، والجمهور كان متواجدًا احترامًا لداوود عبد السيد.