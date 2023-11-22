الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رياضة

محمد محمود رئيسا لاتحاد المصارعة خلفا لـ عصام نوار

محمد محمود نائب رئيس
محمد محمود نائب رئيس اتحاد المصارعة، فيتو

المصارعة، يتولى محمد محمود نائب رئيس اتحاد المصارعة، مهمة رئيس الاتحاد بعد استقالة عصام نوار من منصبه خلال الساعات الماضية.

وطبقا للائحة الاتحاد يتولى النائب مهمة رئيس الاتحاد لحين إجراء الانتخابات، والتي ستكون بعد أولمبياد باريس 2024.

استقالة عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة

وتقدم عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة باستقالته من منصبه لأسباب خاصة لم يعلن عنها، بعد عدد من الأزمات التي شهدتها المصارعة المصرية مؤخرا.

وجاءت استقالة عصام نوار خلال جلسة جمعته بمستولي وزارة الشباب والرياضة، وأكد خلالها عدم قدرته على الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة.

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ومن المقرر أن يحسم مسئولي وزارة الشباب والرياضة موقفهم من استقالة عصام نوار خلال الساعات المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية عدد كبير من الأزمات الإدارية والفنية داخل اتحاد المصارعة، أبرزها هروب اللاعبين والمشاكل المستمرة للمنتخبات الوطنية.

كرم جابر يعود لصفوف منتخب المصارعة

وعلى جانب آخر، أعلن البطل الأولمبي كرم جابر، قراره بالانضمام لصفوف المنتخب الوطني والمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامتها شهر أبريل المقبل في القاهرة.  

وعلمت “فيتو"، أن رغبة مسئولي اتحاد المصارعة في إعادة كرم جابر من الاعتزال، جاءت بعد فوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم للرواد والتي أقيمت مؤخرا في اليونان.

واتفق كرم جابر مع مسئولي اتحاد المصارعة على المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المقبلة، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

كرم جابر يحصد ذهبية بطولة العالم للرواد

وتوج كرم جابر بطل المصارعة الأولمبي، بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات 88 كجم ببطولة العالم للرواد، في اليونان، في إنجاز تاريخي جديد للبطل المصري.

وحصد كرم جابر الميدالية الذهبية بعد الفوز في بطل كازاخستان بنتيجة 10-0 في المباراة النهائية.

ووصل اللاعب إلى النهائي بعد الفوز على بطل تركيا في الدور قبل النهائي بنتيجة 9-2.

وكان جابر قد حقق الفوز في الدور ربع النهائي على بطل روسيا بعدم التكافؤ.

وتأهل كرم جابر لاعب منتخب مصر للمصارعة العائد من الاعتزال، إلى الدور ربع النهائي من منافسات بطولة العالم للرواد.

ووصل كرم جابر إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على بطل أمريكا بنتيجة (8-0)، بعدم التكافؤ.

وكان كرم جابر بطل المصارعة الأولمبي قد فجر مفاجأة بإعلانه العودة من الاعتزال من أجل المشاركة في بطولة العالم للرواد.

ويمتلك كرم جابر صاحب الـ44 عاما، سجلا مميزا من الإنجازات لعل أبرزها الفوز بذهبية أولمبياد أثينا 2004، وفضية أولمبياد لندن 2012.

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