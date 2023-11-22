الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

وكيل الرياضة بالقليوبية يشهد إجراءات تسليم مركز شباب جديد من جهاز مدينة العبور الجديدة

الشباب والرياضة بالقليوبية،
الشباب والرياضة بالقليوبية، فيتو

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إجراءات تسليم مركز شباب التابع لجهاز مدينة العبور الجديدة، صباح اليوم يرافقه النائب محمد الطوخي عضو مجلس النواب عن مدينة العبور ولجنة مشكلة من وزارة الشباب والرياضة وجهاز مدينة العبور الجديدة ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

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وفي هذا الصدد، أعرب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن بالغ  سعادته بالتعاون مع مجلس مدينة العبور الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، والذي يأتي تأكيدا لمبدأ المشاركة المجتمعية والتعاون بين كافة مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية والارتقاء بجودة حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم  وفقا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في ضوء أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

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وأضاف الصبروط، أن استلام المركز الجديد والمنشأ من خلال جهاز مدينة العبور الجديدة، يعد خطوة هامة وإضافة جديدة للمنشآت الشبابية والرياضية بالقليوبية بالإضافة إلى المنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة والمشروعات الإنشائية الأخرى والتى تشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة التوسع فى الإنشاءات الشبابية والرياضية لضمان جودة الخدمات والبرامج والأنشطة المقدمة للمواطن وزيادة قاعدة الممارسة وعدد المستفيدين والمترددين على الهيئات الشبابية والرياضية.

جدير بالذكر، أن مركز الشباب الجديد تم انشاؤه على مساحة ١٨ ألف متر مربع ويضم المركز عدد 2 ملعب خماسى،  حمام سباحة نصف أوليمبي، ملعب أكريلك متعدد ومبنى إداري من دورين، ويذكر أيضا أنه في وقت سابق استلمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية عدد 4 ملاعب نجيل صناعي من جهاز مدينة العبور الجديدة وتم ضمها وتشغيلها للمنشآت الرياضية بالقليوبية.

 

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الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الدكتور محمود الصبروط الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي جهاز مدينة العبور الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

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