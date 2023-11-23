الخميس 23 نوفمبر 2023
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محافظات

فنانو الإسماعيلية التشكيليون يدعمون فلسطين بلوحات وطن واحد (صور)

جانب من افتتاح المعرض،
جانب من افتتاح المعرض، فيتو

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، افتتاح معرض الفن التشكيلي بعنوان وطن واحد، والذى يقام ضمن انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بأقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله.  

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مدير فرع ثقافة الإسماعيلية تفتتح المعرض 

افتتحت المعرض شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية معرض الفنون التشكيلية، والذى يحكي بكل حب وسلام وانتماء لفلسطين الشقيقة بمشاركة كبيرة من الفنانين والأطفال من المدارس وتناول موضوع المعرض رسالة حب وسلام وإهداء لدولة فلسطين الشقيقة. 

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جانب من افتتاح المعرض، فيتو
جانب من افتتاح المعرض، فيتو

عرض 120 عملا فنيا 

تضمن المعرض عرض 120 لوحة من قامات في الفن التشكيلي بالإضافة لمشاركة الشباب وطلاب مدارس هيئة قناة السويس ومدرسة عبده الزملوط بالضبعية، كما شهد المعرض مشاركة خاصة  لإنتاج ورش تعليم الرسم التي أقيمت في قصر ثقافة الإسماعيلية خلال الفترة الماضية.  

جانب من افتتاح المعرض، فيتو
جانب من افتتاح المعرض، فيتو

المقاومة الفكرية 

ويعد الفن التشكيلي نوع من أنواع المقاومة الفكرية والتوعية بحقوق الإنسان والتعبير عنها فهو وسيلة هامة للتواصل والتعبير عن مبادئ حقوق الإنسان وفي نشر وتعزيز ثقافة الشعوب لافتا إلى أهمية دور الفنان التشكيلي في إبراز هوية وتراث وطنه والتعبير عن كل ذلك بأسلوبه الفني ومن هنا ومن هنا.  

جانب من افتتاح المعرض، فيتو
جانب من افتتاح المعرض، فيتو
جانب من افتتاح المعرض، فيتو
جانب من افتتاح المعرض، فيتو

رحالة حب لفلسطين 

و عبر فناني محافظة الإسماعيلية من خلال مشاركتهم عن مشاعرهم النبيلة تجاه القضية الفلسطينية كما شارك أطفال المدارس بالمعرض بأعمال فنية رائعة تحمل رسالة حب وانتماء لفلسطين. 

ومن جهة أخرى قام أمل عبدالله رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، بزيارة تفقدية للمرور علي المواقع الثقافية المختلفة وذلك ضمن خطة مرور مستمرة لمتابعة سير العمل ونشاط المواقع الثقافية التابعة لفروع الإقليم. 

تفقد بيت ثقافة أم خلف 

وشملت الجولة قام رئيس الإقليم بالمرور علي بيت ثقافة ام خلف ببورسعيد التابع لفرع ثقافة بورسعيد برئاسة الدكتورة جيهان المالكي، لبحث احتياجات الموقع ومتابعه ماتم تنفيذه من أعمال. 

توجيه بسرعة انتهاء نادي تكنولوجيا المعلومات 

ووجه رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي خلال الجولة بسرعة إنهاء إجراءات اعتماد نادي تكنولوجيا المعلومات للبدء في أعمال الصيانة المطلوبة ليكون أول نادي تكنولوجيا معلومات معتمد، وذلك وفقا للمواصفات لخدمه أهالي قرية ام خلف وقري جنوب بورسعيد. 

كما تم خلال اللقاء بحث اعتماد نادي المواهب ونادي أدب الطفل ومتابعة صيانة السباكه والكهرباء اللازمه للموقع. 

تفقد المكتبة العامة 

كما تفقد رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي المكتبة العامة وحضر ورشة فنية للأطفال تنفيذ منار نور الدين وابدي إعجابه بالموهبتين شهد ونور أحمد  لإبداعهم في الفن التشكيلي، بالإضافة إلى إكتشاف المواهب منها الشاعر الصغير أسر وهبه من أبناء قرية ام خلف والذي قام بالقاء قصيده "تعظيم سلام".

تسهيل كافة الإجراءات 

وأكد رئيس الاقليم خلال الجولة علي ضرورة تسهيل كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير العمل بالموقع وتذليل العقبات والتوجيهات التي تساعد علي تطور الحراك الثقافي المتنوع والتطوير المستمر لآليات العمل.

وفي ختام الزيارة التُقطت صورة تذكارية تضم رئيس الإقليم والعاملين بالموقع والأطفال المشاركين في بالأنشطة الثقافية والفنية المقامة بالموقع، وذلك في حضور وليد فياض مدير الموقع، وسومية حسن أمينة المكتبه.

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