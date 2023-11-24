الجمعة 24 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

حالات لا تتحمل فيها شركات الطيران تلف حقائب المسافرين

شركات الطيران، فيتو
شركات الطيران، فيتو

تتحمل شركات الطيران مسؤولية فقدان حقيبة السفر الراكب أو تلفها، ولكن في بعض الحالات وليست جميعها، إذ يختلف الأمر من شركة طيران إلى أخرى وفق سياسة الشركة التعويضية.

 

حقائب السفر التالفة

ووفقًا لموقع شركة إير كايرو فإنها لا تتحمل المسؤولية عن أي تدمير أو فقدان أو تلف للأمتعة يكون ناتجًا عن أي مما يلي:

 

عيوب في المادة المصنوع منها الأمتعة نفسها أو تقادمها بعد الاستخدام.


الانبعاج الطفيف والقطع والخدوش وعلامات الجر والأوساخ والبقع.

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الأجزاء البارزة مثل الغطاء/ الأشرطة/ الخطافات/ الأحزمة /القفل.


التلف الناتج عن التعبئة الزائدة أو التعبئة غير الملائمة للأمتعة. 


الضرر أو السرقات البسيطة الناتجة عن التفتيش العشوائي الذي تجريه إدارة أمن النقل أو عمليات التفتيش الأخرى في كل بلد.

 

وفي نفس السياق تتيح شركة ميناء القاهرة الجوي، ماكينة تغليف الحقائب للمسافرين على متن الرحلات الدولية، والتي تختلف حسب سعة الحقيبة المتوسطة والكبيرة.

 

حقائب السفر 

ويلجأ الركاب إلى تغليف حقائب السفر منعًا لتعرضها للخدش أو السرقة من قبل عمال التحميل بالمطارات، ويبلغ سعر تغليف الحقيبة المتوسطة من 20 جنيها إلى 40 وسعر تغليف الحقيبة الكبيرة من 30 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.

 

وهناك مجموعة من الشروط والأحكام التي تضعها شركات الطيران العامة والخاصة بوزن حقائب السفر، والتي تختلف من شركة طيران إلى أخرى.

وجاءت الشروط والأحكام التي تضعها شركات الطيران العامة والخاصة على وزن الحقائب كالتالي:

 

الوزن الزائد والأبعاد 

يجب ألا يزيد الوزن الزائد على 32 كجم، ويجب ألا تتجاوز الأبعاد 203 سم (مجموع الطول + العرض + الارتفاع)، ويتم احتساب الوزن الزائد من 24 إلى 32 كجم بنسبة 50% من سعر القطعة الإضافية.

50 % من سعر القطعة الإضافية 
يتم فرض 50% من سعر القطعة الإضافية فى حال زاد حجمها أكثر من 158 سم (مجموع الطول + العرض + الارتفاع) / 62 بوصة حتى 203 سم (مجموع الطول + العرض + الارتفاع) / 79 بوصة.

فى حال زيادة كل من الوزن والأبعاد يتم احتساب السعر بنسبة 100٪ من سعر القطعة الإضافية.

 

في حالة اصطحاب قطعة ثالثة 

فى حالة اصطحاب الراكب لقطعة ثالتة يزيد وزنها وأبعادها عن 158 سم / 62 بوصة حتى 203 سم / 79 بوصة يتم احتساب سعرها ضعف سعر القطعة الإضافية.

يتم قَبول الأمتعة الزائدة حسب السعة المتاحة للأمتعة على الطائرة.

يجب الوصول إلى المطار قبل 90 دقيقة على الأقل من موعد تسجيل الوصول العادي في حالة امتلاك الأمتعة الزائدة، وقد يتغير المبلغ الواجب دفعه بالعملة المحلية تبعًا لتغير سعر صرف العملة مقابل الدولار الأمريكي.

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