الخميس 23 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

هيئة الدواء المصرية تبحث إنشاء آلية إقليمية للشراء المجمع للقاحات والأدوية الأساسية

إنشاء آلية إقليمية
إنشاء آلية إقليمية للشراء المجمع للقاحات،فيتو

شارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، في المشاورات والمباحثات التي تجري حاليًا بشأن إنشاء آلية إقليمية  للشراء المجمع للقاحات وعدد محدد من الأدوية الأساسية، بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعدد من رؤساء الهيئات العربية والأفريقية الرقابية على الدواء، ومسؤولي وزرات الصحة.

أهمية وضع الآليات الإقليمية للشراء المجمع للقاحات

تناول الاجتماع مناقشات أهمية وضع الآليات الإقليمية  للشراء المجمع للقاحات،  وذلك بهدف تعزيز  توافر اللقاحات بشكل عادل للجميع؛ لما له من أهمية استراتجية لحفاظ على سلامة المواطنين داخل القارة والحد من انتشار  الأمراض والأوبئة.

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وخلال كلمته، أكد رئيس هيئة الدواء سعي الهيئة نحو تعزيز ودعم الصناعة الوطنيه؛ بما يسهم في تيسير إجراءات الشراء الموحد من قبل تلك الصناعات، والاعتماد المرجعي على السلطات الرقابية الأفريقية القوية الحاصلة على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، والمعتمدة عالميًا في تقييم المستحضرات ضمن آليات الشراء الموحد، وأثنى على الحضور الكبير؛ قائلا: "تعلمنا الكثير من تجارب الدول التي تم مشاركتها فيما يخص الشراء الموحد"، مؤكدًا ضرورة التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

توفير اللقاحات الآمنة والفعالة للجميع فى آن واحد

جاء ذلك استكمالا لمشاركة رئيس هيئة الدواء المصرية بالنسخة الأولى من منتدى سوق المصنعين الأفارقة، المنعقدة في المغرب في الفترة من ٢٩ سبتمبر الى ١ أكتوبر ٢٠٢٣، والتوصيات الناجمة عن المنتدى من العمل على توحيد آليات المختلفة للشراء بعمل آليه واحدة تختص بشراء وتوفير اللقاحات، وتضمن توفير اللقاحات الآمنة والفعالة للجميع فى آن واحد.

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وفي ضوء حرص الهيئة على تعميق العلاقات وتعزيز أفاق التعاون مع الدول العربية والأفريقية، كذلك حرصها على مشاركة خبراتها في مجال توطين وصناعة اللقاحات الاستراتيجية.

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التموين الطبي الهيئة المصرية للشراء الموحد التكنولوجيا الطبية الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد هيئة الدواء المصرية منظمة الصحة العالمية

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