الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رئيس مؤتمر المناخ 28: اجتماعات مستمرة للوصول إلى توافقات حول النقاط الخلافية

رئيس مؤتمر المناخ
رئيس مؤتمر المناخ ووزراء البيئة، فيتو

أعرب الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لـ مؤتمر المناخ COP28 عن سعادته بالتعاون مع قادة الفرق الثنائية للمشاورات غير الرسمية المعاونة لرئاسة المؤتمر في تسيير المفاوضات لأجندة المناخ، وتطلعه لاستقبال توصياتهم ورؤاهم حول ما تم استخلاصه من المشاورات خلال الفترة الماضية، والتى تتماشى مع هدف رئاسة المؤتمر في رفع طموح العمل المناخي.

 

توصيات الشق التمهيدي للمؤتمر

 وأوضح الجابر أن ما تم استخلاصه من المشاورات خلال الفترة الماضية قدمت نموذج يحتذى به في العمل الجماعي والشراكة التي تقود لنتائج حقيقية، مشيدا بالجهود المبذولة لدفع المضي قدما بطريقة مختلفة تيسر الطريق أمام المجتمعين على منصة المؤتمر في الأول من ديسمبر القادم من قادة العالم مع رجال الأعمال والمجتمع المدني والشباب والمبتكرين والمؤثرين من القطاعات المختلفة، لإعلان الالتزام والشراكات المتنوعة، وتطلعه لخلق تكامل بين الزخم المحقق نحو العمل المناخي وعملية التفاوض، والاستفادة من توصيات الشق التمهيدي للمؤتمر فيما يخص الرغبة القوية لإحداث تقدم في ملف الخسائر والأضرار، والوصول لاستجابة قوية وطموحة في التقييم العالمي للمناخ.

Advertisements

الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28

وأضاف أن الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28 أعطى دفعة قوية للمشاورات غير الرسمية التي تقودها الفرق الثنائية، لتحديد مواقف الدول من الموضوعات التي سيتم إدراجها في أجندة المؤتمر، مشيرا إلى أن المشاورات خلال الفترة الماضية ساعدت على وضع تصور لما يجب تسليط الضوء عليه في المؤتمر فيما يخص آليات التنفيذ، بما يعزز عملية التفاوض.

وأشار إلى استمرار الاجتماعات مع الفرق الثنائية قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر المنتظر خلال أيام قليلة، للوصول لتوافقات حول النقاط الخلافية، والترتيب للأحداث رفيعة المستوى المقرر عقدها خلال المؤتمر حول آليات التنفيذ والتكيف التخفيف، والالتفات للرسائل السياسية التي سيتم إعلانها من خلال اللجنة العليا المكونة من رئاسة مؤتمري المناخ COP27 وCOP28.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مؤتمر المناخ COP28 العمل المناخي المجتمع المدنى مؤتمر المناخ COP28 مؤتمر المناخ COP سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ

مواد متعلقة

وزيرة البيئة: نسعى لتلبية تطلعات الدول لتمويل المناخ والتكيف بمؤتمر COP28

«صنع فى مصر».. فيها حاجة حلوة.. ابتكارات لمنتجات مصرية 100٪ بنفس جودة المستورد وبسعر أرخص.. وكلمة السر «القومى للبحوث»

ديكسي ماكوالي، حكاية شاب ساهم في حماية متنزهات أفريقيا الوطنية (صور)

طعام هندي أصيل وآيس كريم نباتي، توزيع 250 ألف وجبة يوميًا في مؤتمر المناخ بدبي

شاحنات طعام نباتي 100%، مؤتمر المناخ 28 يعلن أول قائمة طعام صديقة للمناخ

من الألف إلى الياء، كيفية التخطيط لرحلة سلسة ومستدامة إلى مؤتمر المناخ 28 في دبي

البيئة: تفعيل سوق تداول شهادات خفض الكربون يساهم فى الحد من التغيرات المناخية

قتلوا البراءة في مهدها.. إحصائية صادمة عن أطفال غزة من بداية طوفان الأقصى (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

فتوح يبلغ لاعبي الأهلي بحسم صفقة انتقاله للقلعة الحمراء

الزمالك يحدد 10 ملايين جنيه حدا أقصى لرواتب اللاعبين

مذبحة للديوك الرومي في ألمانيا والدنمارك

سقوط كوبري مشاة في المهندسين (صور)

كوبري مشاة أحمد عرابي بالمهندسين.. سيارة نقل محملة بالأسفلت وراء انهياره.. الهناية الإلهية تنقذ 5 أشخاص..ومحافظ الجيزة يتفقد موقع الحادث

الخارجية القطرية تعلن اتخاذ إجراء جديد مع حماس بشأن الإفراج عن الأسرى

محافظ الجيزة يتفقد حادث انهيار كوبري مشاة عرابي

داود عبد السيد، كواليس فيلم الكيت كات وسر استبعاد عادل إمام من البطولة ومن هو الشيخ حسني؟

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 24-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

مذبحة للديوك الرومي في ألمانيا والدنمارك

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 24-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج، حظك الجمعة 24-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 23-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

خريطة مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالخوف من خوض التجارب العاطفية

هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء؟ أستاذ فقه يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية