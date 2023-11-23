الخميس 23 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تعليق قوي لملك الأردن على تصريح السيسي بشأن تهجير الفلسطينيين

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، فيتو

تهجير الفلسطينيين، علق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، على رسالة الرئيس عبد الفتاح  السيسي للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بالتمسك بالأرض والوطن، واعتبار تهجير الفلسطينيين خط أحمر بالنسبة لمصر.

 

رفض تهجير الفلسطينيين 

وقال العاهل الأردني خلال تصريحات نقلتها “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل منذ قليل: إن الموقف الذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأكيده رفض تهجير الفلسطينيين عن أرضهم باعتباره خطا أحمر يجسد موقفنا المشترك وسيخلده التاريخ في سجل مواقف مصر العروبية.

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دعم الأردن لموقف مصر

وأضاف ملك الأردن: نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد.

 

السيسي يوجه رسالة قوية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية

السيسي: تهجير الفلسطينيين بالنسبة لمصر خط أحمر والتعامل بحكمة وصبر ليس ضعفا

 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "من يتمسك بالوطن والعروبة لن يضل أبدا، وستظل وحدة المصريين هي الضامن لبقاء مصر بعد إرادة الله".

 

وأوضح: أن مصر أدارت أزمة غزة باحترافية شديدة ومن يتمسك بالعروبة لن يضل أبدا

ولفت خلال كلمته منذ قليل: “المنطقة العربية تواجه أزمة جسيمة كما أن القضية الفلسطينية تواجه منعطفا حرجا”.
 

وأضاف: دارت آلية القتل في الحرب على غزة بلا أي تمييز، مؤكدا أن مصر أدارت أزمة غزة بكل احترافية وعقدت قمة القاهرة للحصول على إقرار دولي بوقف الصراع وضمان تدفق المساعدات.
 

وأكد: كثفت الدولة اتصالاتها الدولية للتأكيد على رفض مصر الحاسم لمخططات تهجير الفلسطينيين.

 

وتابع: "محدش يقدر يزايد علينا لما نقول إننا لا نقبل بالتهجير القسري للفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية خاصة أن مصر تستضيف ملايين الضيوف ولم نطلب دعما من أي جهة"، مؤكدًا: "التهجير بالنسبة لنا خط أحمر لن نقبل به ولن نسمح، ومحدش يتصور أبدا التعامل بحكمة وصبر إن ده معناه ضعف أو تهاون لا تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة إلى مصر".

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