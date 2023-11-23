وزير فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي ينتهج الإبادة الجماعية تجاه شعبنا

حرب غزة، قال الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن غزة شهدت ارتقاء أكثر من 14 ألف شهيد عدا المفقودين، مشيرًا إلى أن أغلبهم من النساء والأطفال، بما يزيد عن 6 آلاف طفل، كما أُستشهد نحو 800 مسن إلى الآن.

اطلاق نار عشوائي للإحتلال ضد الفلسطينيين

وأضاف خلال حديثه قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ إطلاق النار من جانب الاحتلال عشوائي ولا يميز بين طفل وامرأة ومسن، لأنه يقتل الفلسطينيين بالانتقام والحقد غير العقلاني.

الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني علي يد الاحتلال الإسرائيلي

وتابع المسؤول الفلسطيني، أن الاحتلال ينتهج الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن العائلات الفلسطينية عندما تجد إلى أي مركز إيوائي فإنها تبدأ رحلة جديدة من المعاناة بعد معاناة القصف، فقد لا تجد مكانا لها، وإن وجدت، فإنها لا تحصل على المستلزمات الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب والطعام والمستلزمات الأخرى كالحليب وغيره من المواد الصحية.

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صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر مصري مسؤول قوله:" إن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، ستشمل وقفا كاملا لإطلاق النار بشمال وجنوب".



وأكد المصدر المصري أن الهدنة الإنسانية تتضمن الإفراج عن 39 طفلا وإمرأة فلسطينية من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق قال مصدر مصري مسئول، قوله إن القاهرة تسلمت قائمتي المحتجزين والأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في اليوم الأول من اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

تفاصيل اتفاق الأسرى بين حماس وإسرائيل



وأكد المصدر المصري أن القاهرة طالبت كافة الأطراف بالالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفقا لما هو مخطط له.

وفي السياق ذاته كشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن اتفاق التهدئة الإنسانية في غزة وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الــ19 عامًا يدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة.